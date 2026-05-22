Элегантная альтернатива обычной плитке: какой кухонный фартук выбрать в 2026 году

Есть два мнения относительно классической плитки "метро": одни считают ее проверенной временем классикой, другие слишком скучной из-за того, что она уже везде. Именно поэтому дизайнеры ищут альтернативы.

Плитка "метро" появилась еще в начале 1900-х и до сих пор не выходит из моды. Но из-за чрезмерной популярности стала немного "привычной" – особенно в белом варианте. Об этом пишет House Digest.

Чем заменить классическую плитку "метро" на кухонном фартуке?

Одна из альтернатив – так называемая плитка-пикет. Она напоминает деревянные планки забора: это удлиненная плитка с заостренными концами. По форме она похожа на "метро", но имеет более современный и интересный вид. Плитка-пикет будто сочетает простоту прямоугольной плитки с более геометрическим стилем.

Плитка-пикет бывает разной: керамической (самой доступной), фарфоровой, стеклянной или даже из натурального камня, например мрамор.

Также она может быть разного цвета: от универсального белого до зеленого, синего, серого или черного. Можно делать как спокойные однотонные поверхности, так и комбинированные узоры.

Есть и различные форматы: длинные узкие плитки или короткие варианты, даже самоклеящиеся панели.

Монтировать ее можно вертикально или горизонтально, а более сложный вариант укладки – "плетение", когда плитки располагают под углом, создавая эффектный узор.

Плитка-пикет – это способ обновить кухонный фартук и сделать его современным, но при этом не перейти грань трендовости, которая быстро выходит из моды.

Плитка-пикет – элегантная альтернатива плитки-метро / Фото Pinterest

5 трендов кухонного фартука, которые будут везде в 2026 году

Фартук сильно влияет на вид всего кухонного интерьера. Дизайнеры говорят, что в 2026 году появляются новые четкие тенденции, которые постепенно вытесняют старые решения.

Один из главных трендов – сплошной фартук, который постепенно вытесняет плитку типа "метро" и мозаику. Это большая панель из камня, кварца или фарфора без швов, которую обычно делают из того же материала, что и столешницу.

Благодаря этому кухня имеет целостный и современный вид. Его главные преимущества:

легче мыть (нет швов, где скапливается грязь);

имеет дорогой и опрятный вид;

легко вписывается в разные стили – от минимализма до классики.

Такой фартук может либо стать ярким акцентом (например, с мраморными прожилками), или спокойным фоном в светлых нейтральных оттенках.

Дизайнеры советуют подбирать его в тон к столешнице – так интерьер будет гармоничным на вид. Самый универсальный вариант – светлые оттенки камня или кварца, которые дольше остаются актуальными.

Как пишет The Spruce, также все более популярными становятся фартуки из натурального камня. Особым спросом пользуется кварцит Taj Mahal.

Модной остается плитка с эффектом ручной работы, особенно марокканская Zellige. Ее ценят за неровную поверхность, легкие оттеночные переходы и "живой" вид.

Белые и холодно-серые кухни постепенно уходят в прошлое. Их заменяют теплые, глубокие цвета: винные, сливовые, темно-красные, пряные оттенки.

Еще один тренд – затирка, которая почти не контрастирует с плиткой. Ранее популярными были контрастные швы, но сейчас дизайнеры советуют от них отказываться. Причина проста: яркий контраст быстро надоедает.