Листья томатов скручиваются в сентябре: одна ошибка может лишить вас урожая

Скрученные листья на помидорах в конце сезона не всегда означают опасную болезнь. Часто растение просто реагирует на стресс. Однако одно распространенное заблуждение – неправильный полив – может ослабить помидоры именно тогда, когда плоды еще продолжают созревать.

Садовод, блогер и автор YouTube-канала Иван Саврий рассказал, как бороться с проблемой скручивания листьев томатов.

Почему листья помидоров начинают скручиваться?

Одна из самых частых причин – недостаток или избыток влаги. Помидоры плохо реагируют на резкие колебания: когда почва долгое время пересыхает, а затем растение обильно поливают водой. В ответ на стресс листья могут сворачиваться вверх или внутрь.

Так растение пытается уменьшить потерю влаги. Скручивание также может вызывать:

жара,

повреждение корней,

избыток азотных удобрений.

Кстати, именно избыток азота может стимулировать рост новой зеленой массы, одновременно негативно влияя на завязывание и развитие плодов. Он также относится к факторам, которые могут вызывать скручивание листьев.

Почему листья помидоров начинают скручиваться: смотрите видео

Почему опрыскать томаты, если листья скручиваются?

Иван Саврий советует обратить внимание на подкормку калием и фосфором. По его словам, для внекорневой подкормки томатов можно использовать монофосфат калия. Для приготовления раствора он рекомендует:

1 чайную ложку монофосфата калия,

10 литров воды.

Монофосфат калия нужно тщательно растворить и опрыскать полученным раствором листья томатов. Такую обработку лучше проводить утром или вечером, когда на растения не попадают прямые солнечные лучи.

Калий играет важную роль в развитии томатов, а его недостаток может сопровождаться пожелтением и подсыханием краев листьев, их скручиванием, а также проблемами с равномерным созреванием плодов.

В то же время не стоит считать монофосфат калия универсальным средством от любого скручивания листьев. Такой симптом может быть связан с неправильным поливом, температурным стрессом, избытком азота, вредителями или болезнями.