Стол в шкафу: какая новая тенденция в обустройстве жилья покорила Европу

В небольших квартирах отдельный письменный стол может занимать слишком много места. Особенно если он нужен всего на несколько часов в день. Именно поэтому дизайнеры все чаще предлагают мебель, которая может буквально "исчезать" после окончания работы.

Дизайнеры все чаще обращают внимание на мебель-трансформеры, которая позволяет организовать рабочее место только тогда, когда оно действительно нужно. Об этом сообщает Gazeta.pl.

Какие решения предлагают дизайнеры?

Стол прячется в шкафу

Один из самых интересных вариантов – шкаф со скрытым рабочим местом. В сложенном виде она ничем не отличается от обычного шкафа или встроенной системы хранения. Но стоит открыть дверцы – и внутри появляется столешница, полки, место для ноутбука и документов.

По окончании работы все можно оставить внутри и просто закрыть шкаф. Такое решение особенно удобно для:

квартир-студий,

небольших спален и гостиных, где одна комната должна выполнять сразу несколько функций.



Стол прячется в шкафу / Фото Mebelart

Выдвижной стол

Для тех, кто работает дома не каждый день или не нуждается в большом рабочем месте, подойдет комод с выдвижной столешницей. В обычном состоянии это просто комод для хранения вещей.

Когда возникает необходимость поработать, достаточно выдвинуть столешницу – и готово небольшое рабочее место. После завершения работы ее можно снова убрать. В результате в комнате не остается постоянного напоминания о работе.

Стол можно полностью убрать со стены

Есть и другие варианты для тех, кому каждый сантиметр на счету:

откидные настенные столы,

выдвижные столешницы и компактные модули, спрятанные внутри шкафов.

Их объединяет одна идея – рабочее место не должно постоянно занимать пространство. При этом важно не забывать об эргономике. Даже скрытый стол должен быть правильной высоты, а рабочая зона – достаточно освещенной. Иначе экономия места быстро обернется дискомфортом.



Столы-трансформеры набирают популярность / Фото Mebelart

Такой подход меняет само представление о домашнем офисе. Письменный стол больше не обязательно должен быть отдельным предметом мебели, который постоянно стоит посреди комнаты. Он может быть частью шкафа, комода или стены – и "появляться" только тогда, когда он нужен.