Дизайнеры все чаще обращают внимание на мебель-трансформеры, которая позволяет организовать рабочее место только тогда, когда оно действительно нужно. Об этом сообщает Gazeta.pl.
Какие решения предлагают дизайнеры?
- Стол прячется в шкафу
Один из самых интересных вариантов – шкаф со скрытым рабочим местом. В сложенном виде она ничем не отличается от обычного шкафа или встроенной системы хранения. Но стоит открыть дверцы – и внутри появляется столешница, полки, место для ноутбука и документов.
По окончании работы все можно оставить внутри и просто закрыть шкаф. Такое решение особенно удобно для:
- квартир-студий,
- небольших спален и гостиных, где одна комната должна выполнять сразу несколько функций.
Стол прячется в шкафу / Фото Mebelart
- Выдвижной стол
Для тех, кто работает дома не каждый день или не нуждается в большом рабочем месте, подойдет комод с выдвижной столешницей. В обычном состоянии это просто комод для хранения вещей.
Когда возникает необходимость поработать, достаточно выдвинуть столешницу – и готово небольшое рабочее место. После завершения работы ее можно снова убрать. В результате в комнате не остается постоянного напоминания о работе.
- Стол можно полностью убрать со стены
Есть и другие варианты для тех, кому каждый сантиметр на счету:
- откидные настенные столы,
- выдвижные столешницы и компактные модули, спрятанные внутри шкафов.
Их объединяет одна идея – рабочее место не должно постоянно занимать пространство. При этом важно не забывать об эргономике. Даже скрытый стол должен быть правильной высоты, а рабочая зона – достаточно освещенной. Иначе экономия места быстро обернется дискомфортом.
Столы-трансформеры набирают популярность / Фото Mebelart
Такой подход меняет само представление о домашнем офисе. Письменный стол больше не обязательно должен быть отдельным предметом мебели, который постоянно стоит посреди комнаты. Он может быть частью шкафа, комода или стены – и "появляться" только тогда, когда он нужен.