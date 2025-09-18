Большинство людей оставляет зарядное устройство в розетке постоянно, ведь пользоваться им приходится ежедневно, а доставать его из-под кровати или стола каждый раз бывает неудобно.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, кажется, в этом нет ничего опасного, потому что зарядка подключена, но телефон не заряжается. Однако электрики предупреждают, что такая привычка может иметь нежелательные последствия. В чем заключается опасность, рассказываем далее.

К теме 5 приборов, которые ни за что не следует подключать к умной розетке

Почему лучше отключать зарядные устройства?

Расходы электроэнергии

Даже если телефон не подключен, зарядное устройство все равно потребляет немного тока. Это так называемая фантомная нагрузка. Она небольшая, но со временем способна увеличить счет за электроэнергию.

Безопасность

Зарядные устройства во время работы генерируют тепло, а постоянно подключенные нагреваются даже в режиме ожидания. Изношенные или поврежденные модели могут перегреваться и создавать риск воспламенения.

Кроме того, кабели зарядных устройств могут представлять риск для детей и домашних животных. Их легко дернуть или укусить, что может привести к повреждению провода и даже поражению током.

Срок службы

Если зарядка постоянно в розетке, ее компоненты быстрее изнашиваются. Это означает, что менять ее придется раньше, чем планировалось.

Как выработать полезную привычку?

Включите в распорядок дня. Когда утром снимаете телефон с зарядки, сразу вынимайте и саму зарядку из розетки. Через несколько недель это станет автоматическим действием.

Сделайте зарядку доступной. Если она спрятана за шкафом или тумбочкой, отключать ее будет лень. Лучше использовать удлинитель или USB-станцию на столе.

Умные розетки. Они могут автоматически выключать питание в определенное время. Это удобно для тех, кто часто забывает.

Удлинитель для нескольких зарядок. Подключите все устройства в один удлинитель и выключайте его одним движением.

Зарядные устройства следует выключать из электросети / Фото Freepik

Как продлить жизнь зарядным устройствам?

Как пишет Fortec US, выключение из розетки – это не единственный пункт, которого стоит придерживаться, пользуясь зарядными устройствами. Кроме этого, специалисты советуют:

Отключать их правильно. Никогда не тяните зарядку за кабель. Это кажется удобным, но регулярное натяжение повреждает внутренние провода. Вытягивайте зарядное устройство за головку – так оно прослужит значительно дольше.

Беречь устройства от влаги. Любые жидкости – враг электроники. Если зарядка намокнет, она может сломаться или стать опасной. Держите ее подальше от кухонных раковин, ванн и даже напитков на рабочем столе.

Избегать экстремальных температур. Слишком высокая или низкая температура вредит электронике. Не оставляйте зарядку в машине под солнцем или на холод. Перегрев или промерзание уменьшают ее ресурс и могут привести к поломке.

Следить за кабелем. Зарядные шнуры легко повредить, если они путаются под ногами. Позаботьтесь, чтобы кабель не лежал посреди комнаты, где за него можно зацепиться. Это обезопасит и вас, и само устройство.

Какие еще устройства не стоит оставлять подключенными к розетке?

Зарядные устройства – это не единственная вещь, которую стоит выключать из розетки после использования.

Также электрики рекомендуют выключать из розеток приборы, которые даже в режиме ожидания повышают температуру в доме.

В результате это снижает температуру в доме и уменьшает потребление электроэнергии.