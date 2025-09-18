Більшість людей залишає зарядний пристрій у розетці постійно, адже користуватися ним доводиться щодня, а діставати його з-під ліжка чи столу щоразу буває незручно.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, здається, у цьому немає нічого небезпечного, бо зарядка підключена, але телефон не заряджається. Проте електрики попереджають, що така звичка може мати небажані наслідки. У чому полягає небезпека, розповідаємо далі.

Чому краще відключати зарядні пристрої?

Витрати електроенергії

Навіть якщо телефон не підключений, зарядний пристрій усе одно споживає трохи струму. Це так зване фантомне навантаження. Воно невелике, але з часом здатне збільшити рахунок за електроенергію.

Безпека

Зарядні пристрої під час роботи генерують тепло, а постійно підключені нагріваються навіть у режимі очікування. Зношені або пошкоджені моделі можуть перегріватися й створювати ризик займання.

Крім того, кабелі зарядних пристроїв можуть становити ризик для дітей і домашніх тварин. Їх легко смикнути чи вкусити, що може призвести до пошкодження дроту й навіть ураження струмом.

Термін служби

Якщо зарядка постійно в розетці, її компоненти швидше зношуються. Це означає, що міняти її доведеться раніше, ніж планувалося.

Як виробити корисну звичку?

Включіть у розпорядок дня. Коли вранці знімаєте телефон із зарядки, одразу виймайте й саму зарядку з розетки. Через кілька тижнів це стане автоматичною дією.

Зробіть зарядку доступною. Якщо вона схована за шафою чи тумбочкою, відключати її буде лінь. Краще використати подовжувач чи USB-станцію на столі.

Розумні розетки. Вони можуть автоматично вимикати живлення у певний час. Це зручно для тих, хто часто забуває.

Подовжувач для кількох зарядок. Під'єднайте усі пристрої в один подовжувач і вимикайте його одним рухом.

Зарядні пристрої слід вимикати з електромережі / Фото Freepik

Як подовжити життя зарядним пристроям?

Як пише Fortec US, вимикання з розетки – це не єдиний пункт, якого варто дотримуватися, користуючись зарядними пристроями. Крім цього, фахівці радять:

Відключати їх правильно. Ніколи не тягніть зарядку за кабель. Це здається зручним, але регулярний натяг пошкоджує внутрішні дроти. Витягуйте зарядний пристрій за головку – так він прослужить значно довше.

Берегти пристрої від вологи. Будь-які рідини – ворог електроніки. Якщо зарядка намокне, вона може зламатися або стати небезпечною. Тримайте її подалі від кухонних раковин, ванн і навіть напоїв на робочому столі.

Уникати екстремальних температур. Занадто висока чи низька температура шкодить електроніці. Не залишайте зарядку в машині під сонцем або на холод. Перегрів чи промерзання зменшують її ресурс і можуть призвести до поломки.

Слідкувати за кабелем. Зарядні шнури легко пошкодити, якщо вони плутаються під ногами. Подбайте, щоб кабель не лежав посеред кімнати, де через нього можна зачепитися. Це убезпечить і вас, і сам пристрій.

Які ще пристрої не варто залишати підключеними до розетки?

Зарядні пристрої – це не єдина річ, яку варто вимикати з розетки після використання.

Також електрики рекомендують вимикати з розеток прилади, які навіть в режимі очікування підвищують температуру в домі.

У результаті це знижує температуру в оселі та зменшує споживання електроенергії.