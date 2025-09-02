Мужчина купил на барахолке стол за 100 долларов: он был в шоке, когда узнал его настоящую цену
- Аарон Коннелли из Бруклина купил стол Saarinen с мраморной столешницей в секонд-хенде за 108 долларов, тогда как его настоящая цена может достигать 8 000 долларов.
- Коннелли назвал эту находку значимым достижением, а пользователи сети поздравили его с выгодной покупкой.
Видео с историей от Аарона Коннелли из Бруклина стало вирусным в соцсети. В нем коллекционер мебели поделился, как приобрел культовый стол за сумму в 80 раз меньше его настоящей цены.
38-летний дизайнер и страстный коллекционер мебели Аарон Коннелли заметил культовый стол Saarinen с мраморной столешницей в местном секонд-хенде. Сначала он был без ценника, а менеджера рядом не было, поэтому Коннелли ждал у стола более 45 минут, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.
Как культовый стол купили за "смешную" цену?
В конце концов, менеджер появился менеджер и цену – 108 долларов с налогом.
В комментарии для издания Коннелли признался, что сначала не мог поверить, что стол может быть настоящим.
Когда я впервые его увидел, подумал: "Боже, если бы это было настоящее!". А когда подошел ближе и понял, что оно так и есть, следующей мыслью было: "Боже, я не сдвинусь с этого места, пока кто-то не придет и не поставит на нем ценник",
– поделился эмоциями дизайнер.
Коннелли назвал эту находку значимым личным достижением.
Обеденный стол Saarinen, создан финско-американским архитектором Ээро Саариненом для компании Knoll в 1950-х годах, считается культовым произведением современного дизайна. Новые версии стоят почти 8 000 долларов, но благодаря навыкам охоты за выгодными покупками Коннелли получил его за гораздо меньшие деньги.
Коннелли купил желанный столик в 80 раз дешевле: смотрите видео
Пользователи сети в комментариях к видео поздравили Коннелли с выгодной покупкой.
"Завидую!", – написал один из комментаторов. Другой добавил: "Этот стол – просто невероятная находка".
"Я так завидую, это мой стол-мечта! Если бы позволял бюджет, я бы заплатила вдвое больше", – написала еще одна пользовательница в Instagram.
