Видео с историей от Аарона Коннелли из Бруклина стало вирусным в соцсети. В нем коллекционер мебели поделился, как приобрел культовый стол за сумму в 80 раз меньше его настоящей цены.

38-летний дизайнер и страстный коллекционер мебели Аарон Коннелли заметил культовый стол Saarinen с мраморной столешницей в местном секонд-хенде. Сначала он был без ценника, а менеджера рядом не было, поэтому Коннелли ждал у стола более 45 минут, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Как культовый стол купили за "смешную" цену?

В конце концов, менеджер появился менеджер и цену – 108 долларов с налогом.

В комментарии для издания Коннелли признался, что сначала не мог поверить, что стол может быть настоящим.

Когда я впервые его увидел, подумал: "Боже, если бы это было настоящее!". А когда подошел ближе и понял, что оно так и есть, следующей мыслью было: "Боже, я не сдвинусь с этого места, пока кто-то не придет и не поставит на нем ценник",

– поделился эмоциями дизайнер.

Коннелли назвал эту находку значимым личным достижением.

Обеденный стол Saarinen, создан финско-американским архитектором Ээро Саариненом для компании Knoll в 1950-х годах, считается культовым произведением современного дизайна. Новые версии стоят почти 8 000 долларов, но благодаря навыкам охоты за выгодными покупками Коннелли получил его за гораздо меньшие деньги.

Коннелли купил желанный столик в 80 раз дешевле: смотрите видео

Пользователи сети в комментариях к видео поздравили Коннелли с выгодной покупкой.

"Завидую!", – написал один из комментаторов. Другой добавил: "Этот стол – просто невероятная находка".

"Я так завидую, это мой стол-мечта! Если бы позволял бюджет, я бы заплатила вдвое больше", – написала еще одна пользовательница в Instagram.

Как девушка купила уродливый туалетный столик и превратила его в шедевр?

Американка Джессика Мэй Смит приобрела старый туалетный столик за 50 долларов и решила его отреставрировать. Старые ящики были сломаны, а фанера повреждена, поэтому на восстановительные работы ушло 15 часов.

Джессика сняла старую краску, отшлифовала поверхность и придала столу стильный оттенок красного дерева с латунной фурнитурой. От ярко-желтого цвета не осталось и следа. Видео о преобразовании столика она опубликовала в TikTok, и оно стало вирусным: более 2 миллионов просмотров.