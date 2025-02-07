Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, Джессика Мэй Смит из США нашла старый туалетный столик, окрашенный в яркий желтый цвет, и вместо того, чтобы пройти мимо, решила дать ему новую жизнь. Как изменилась мебель, рассказываем далее.

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Как девушка подарила мебели второй шанс

Когда 36-летняя Джессика увидела старый туалетный столик в фейсбук за 50 долларов, она мгновенно почувствовала к нему влечение. Несмотря на плохое состояние мебели, она знала, что за слоями краски скрывается что-то интересное. Девушка увлекается реставрацией старой мебели и получает огромное удовольствие от восстановления их оригинальной красоты.

Я знала, что это будет непросто, но меня всегда привлекает возможность снять старую краску и увидеть, что находится под ней. Это своего рода игра для меня,

– поделилась Джессика.

Когда столик прибыл к ней, его состояние оказалось хуже, чем ожидалось: расшатанные декоративные элементы, сломанные ящики и поврежденная фанера. Реставрация заняла 15 часов в течение четырех дней.

Джессика удалила большинство оригинальной фанеры и шпона, шлифовала поверхность и снимала многочисленные слои краски. Желтая краска легко поддалась, однако грунтовка под ней требовала больше усилий.

Как девушка восстановила старую мебель: смотрите видео

В один момент ей хотелось сдаться, но неожиданная находка – фирменный знак производителя 1970-х годов – вдохновила ее продолжать.

Это один из самых уникальных предметов, которые мне приходилось реставрировать. И, безусловно, это один из самых удовлетворительных результатов "до и после",

– говорит девушка.

После завершения работы туалетный столик выглядит кардинально иначе: он получил стильный цвет красного дерева и латунную фурнитуру, а от желтой краски не осталось и следа.

Смит планирует продать его, надеясь, что он станет частью нового интерьера и прослужит еще много лет.

Своим достижением Джессика также поделилась в тикток, где видео мгновенно стало вирусным, набрав более 1,8 миллиона просмотров и 180 тысяч лайков. Зрители оставили более 850 комментариев, восхищаясь превращением.