Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, Джессіка Мей Сміт зі США знайшла старий туалетний столик, пофарбований у яскравий жовтий колір, і замість того, щоб пройти повз, вирішила дати йому нове життя. Як змінились меблі, розповідаємо далі.

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Як дівчина подарувала меблям другий шанс

Коли 36-річна Джессіка побачила старий туалетний столик у фейсбук за 50 доларів, вона миттєво відчула до нього потяг. Попри поганий стан меблів, вона знала, що за шарами фарби приховується щось цікаве. Дівчина захоплюється реставрацією старих меблів і отримує величезне задоволення від відновлення їхньої оригінальної краси.

Я знала, що це буде непросто, але мене завжди приваблює можливість зняти стару фарбу й побачити, що знаходиться під нею. Це свого роду гра для мене,

– поділилася Джессіка.

Коли столик прибув до неї, його стан виявився гіршим, ніж очікувалося: розхитані декоративні елементи, зламані шухляди та пошкоджена фанера. Реставрація зайняла 15 годин протягом чотирьох днів.

Джессіка видалила більшість оригінальної фанери та шпону, шліфувала поверхню і знімала численні шари фарби. Жовта фарба легко піддалася, однак ґрунтовка під нею вимагала більше зусиль.

Як дівчина відновила старі меблі: дивіться відео

В один момент їй хотілося здатися, але несподівана знахідка – фірмовий знак виробника 1970-х років – надихнула її продовжувати.

Це один із найбільш унікальних предметів, які мені доводилося реставрувати. І, безумовно, це один із найбільш задовільних результатів "до і після",

– каже дівчина.

Після завершення роботи туалетний столик виглядає кардинально інакше: він отримав стильний колір червоного дерева та латунну фурнітуру, а від жовтої фарби не залишилося й сліду.

Сміт планує продати його, сподіваючись, що він стане частиною нового інтер’єру та прослужить ще багато років.

Своїм досягненням Джессіка також поділилась у тікток, де відео миттєво стало вірусним, набравши понад 1,8 мільйона переглядів і 180 тисяч лайків. Глядачі залишили понад 850 коментарів, захоплюючись перетворенням.