Обеденные столы уходят в прошлое: что приходит им на замену в современных квартирах

Еще недавно обеденный стол считался незаменимым элементом любого дома. Именно за ним собиралась вся семья, принимали гостей и проводили праздничные ужины. Однако сегодня подход к обустройству жилья меняется, а большие столы все чаще исчезают из современных интерьеров.

Как пишет издание Kobieta, причина заключается не только в модных тенденциях, но и в стремлении эффективнее использовать каждый квадратный метр жилья.

Смотрите также Так холодильник уже никто не ставит: новый тренд захватывает современные кухни

Почему большие столы теряют популярность?

Специалисты отмечают, что образ жизни людей существенно изменился. Рост стоимости недвижимости привел к тому, что квартиры становятся компактными, а владельцы все чаще ищут мебель, способную выполнять сразу несколько функций.

Из-за этого большие обеденные столы, которые занимают значительную часть комнаты, постепенно уступают место более практичным решениям. Сегодня все больше людей отказываются от отдельной столовой в пользу универсального жилого пространства, которое легко адаптируется к различным потребностям.

Одним из самых заметных трендов последних лет стали квартиры с открытой планировкой. Границы между кухней, гостиной и столовой все больше стираются. Такой подход позволяет сделать помещение визуально более просторным и функциональным. Кроме того, хозяева могут одновременно готовить пищу, общаться с близкими или отдыхать, не отделяясь от других членов семьи.

Что выбирают вместо обеденных столов?

Кухонный остров становится новым центром дома На фоне этих изменений стремительно растет популярность кухонных островов. Они все чаще заменяют традиционные обеденные столы и превращаются в многофункциональный элемент интерьера.

Кухонный остров может использоваться как рабочая поверхность для приготовления пищи, место для быстрых завтраков и ужинов, домашний офис или дополнительная зона для хранения вещей. Современные модели нередко оснащены:

выдвижными столешницами,

скрытыми розетками и системами регулировки высоты, что делает их еще более практичными в повседневном использовании.

Подойдет ли такое решение всем?

Несмотря на очевидные преимущества, кухонный остров имеет и свои особенности. Прежде всего для его установки нужна достаточная площадь, поэтому в очень компактных квартирах он может быть не лучшим выбором. Впрочем, эксперты убеждены, что тренд на многофункциональную мебель будет только усиливаться.

В современных интерьерах все больше ценятся не количество предметов, а их практичность, способность экономить пространство и приспосабливаться к различным сценариям жизни. Именно поэтому традиционные обеденные столы постепенно теряют статус обязательного элемента дома.