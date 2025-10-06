С наступлением холодов все больше украинцев включают электрообогреватели, чтобы поддерживать комфорт в доме. Но вместе с теплом растет и риск бытовых опасностей – от короткого замыкания до пожара.

Как пишет Львовоблэнерго, важно безопасно пользоваться электрообогревателями, передает 24 Канал.

Как безопасно пользоваться электрообогревателями?

Перед тем как включить прибор, обязательно проверьте его состояние:

убедитесь, что шнур и корпус не повреждены;

ознакомьтесь с инструкцией производителя – там указаны особенности модели;

убедитесь, что мощность обогревателя не превышает допустимую нагрузку вашей электросети;

если проводка старая – лучше проконсультируйтесь с электриком.

Где и как установить прибор?

The Village Украина советует ставить обогреватель только на ровную и прочную поверхность. Держать не менее метра от:

штор,

мебели,

ковров,

других легковоспламеняющихся предметов.

Избегайте влажных помещений – не используйте обогреватель в ванной комнате. Не ставьте устройство под розеткой или возле распределителя.



Что категорически запрещено?

Использовать неисправный обогреватель. Сушить вещи на корпусе прибора. Подключать к одной розетке несколько мощных устройств одновременно.

Если произошла чрезвычайная ситуация, то немедленно выключите прибор из розетки. Если не можете добраться – выключите электричество через щиток. При появлении дыма или огня – звоните 101,

– пишет Львовоблэнерго.

Какие приборы нельзя оставлять включенными?