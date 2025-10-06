Укр Рус
6 октября, 19:42
2

Все делают это неправильно: как уберечься от пожара из-за обычного электрообогревателя

Алена Захарова
Основні тези
  • Проверьте состояние электрообогревателя перед включением, следуйте инструкциям производителя и убедитесь, что его мощность соответствует возможностям электросети.
  • Устанавливайте обогреватель на ровную поверхность, держите его подальше от легковоспламеняющихся предметов и не используйте во влажных помещениях.

С наступлением холодов все больше украинцев включают электрообогреватели, чтобы поддерживать комфорт в доме. Но вместе с теплом растет и риск бытовых опасностей – от короткого замыкания до пожара.

Как пишет Львовоблэнерго, важно безопасно пользоваться электрообогревателями, передает 24 Канал.

Как безопасно пользоваться электрообогревателями?

Перед тем как включить прибор, обязательно проверьте его состояние:

  • убедитесь, что шнур и корпус не повреждены;
  • ознакомьтесь с инструкцией производителя – там указаны особенности модели;
  • убедитесь, что мощность обогревателя не превышает допустимую нагрузку вашей электросети;
  • если проводка старая – лучше проконсультируйтесь с электриком.

Где и как установить прибор?

The Village Украина советует ставить обогреватель только на ровную и прочную поверхность. Держать не менее метра от:

  • штор,
  • мебели,
  • ковров,
  • других легковоспламеняющихся предметов.

Избегайте влажных помещений – не используйте обогреватель в ванной комнате. Не ставьте устройство под розеткой или возле распределителя.


Как уберечься от пожара из-за обычного электрообогревателя / Фото Unsplash

Что категорически запрещено?

  1. Использовать неисправный обогреватель.
  2. Сушить вещи на корпусе прибора.
  3. Подключать к одной розетке несколько мощных устройств одновременно.

Если произошла чрезвычайная ситуация, то немедленно выключите прибор из розетки. Если не можете добраться – выключите электричество через щиток. При появлении дыма или огня – звоните 101, 
– пишет Львовоблэнерго.

Какие приборы нельзя оставлять включенными?

  • Ранее мы писали, что электрообогреватели, утюги, электроплиты и удлинители являются пожароопасными приборами, которые не следует оставлять включенными без присмотра.

  • Спасатели рекомендуют выключать все приборы из розеток перед выходом из дома или сном для предотвращения пожаров.