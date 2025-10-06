Все делают это неправильно: как уберечься от пожара из-за обычного электрообогревателя
- Проверьте состояние электрообогревателя перед включением, следуйте инструкциям производителя и убедитесь, что его мощность соответствует возможностям электросети.
- Устанавливайте обогреватель на ровную поверхность, держите его подальше от легковоспламеняющихся предметов и не используйте во влажных помещениях.
С наступлением холодов все больше украинцев включают электрообогреватели, чтобы поддерживать комфорт в доме. Но вместе с теплом растет и риск бытовых опасностей – от короткого замыкания до пожара.
Как пишет Львовоблэнерго, важно безопасно пользоваться электрообогревателями, передает 24 Канал.
Как безопасно пользоваться электрообогревателями?
Перед тем как включить прибор, обязательно проверьте его состояние:
- убедитесь, что шнур и корпус не повреждены;
- ознакомьтесь с инструкцией производителя – там указаны особенности модели;
- убедитесь, что мощность обогревателя не превышает допустимую нагрузку вашей электросети;
- если проводка старая – лучше проконсультируйтесь с электриком.
Где и как установить прибор?
The Village Украина советует ставить обогреватель только на ровную и прочную поверхность. Держать не менее метра от:
- штор,
- мебели,
- ковров,
- других легковоспламеняющихся предметов.
Избегайте влажных помещений – не используйте обогреватель в ванной комнате. Не ставьте устройство под розеткой или возле распределителя.
Как уберечься от пожара из-за обычного электрообогревателя / Фото Unsplash
Что категорически запрещено?
- Использовать неисправный обогреватель.
- Сушить вещи на корпусе прибора.
- Подключать к одной розетке несколько мощных устройств одновременно.
Если произошла чрезвычайная ситуация, то немедленно выключите прибор из розетки. Если не можете добраться – выключите электричество через щиток. При появлении дыма или огня – звоните 101,
– пишет Львовоблэнерго.
Какие приборы нельзя оставлять включенными?
Ранее мы писали, что электрообогреватели, утюги, электроплиты и удлинители являются пожароопасными приборами, которые не следует оставлять включенными без присмотра.
Спасатели рекомендуют выключать все приборы из розеток перед выходом из дома или сном для предотвращения пожаров.