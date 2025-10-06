Усі роблять це неправильно: як уберегтись від пожежі через звичайний електрообігрівач
- Перевірте стан електрообігрівача перед увімкненням, дотримуйтесь інструкцій виробника та переконайтесь, що його потужність відповідає можливостям електромережі.
- Встановлюйте обігрівач на рівну поверхню, тримайте його подалі від легкозаймистих предметів і не використовуйте у вологих приміщеннях.
З настанням холодів дедалі більше українців вмикають електрообігрівачі, аби підтримувати комфорт у домі. Але разом із теплом зростає й ризик побутових небезпек – від короткого замикання до пожежі.
Як пише Львівобленерго, важливо безпечно користуватись електрообігрівачами, передає 24 Канал.
Як безпечно користуватись електрообігрівачами?
Перед тим як увімкнути прилад, обов'язково перевірте його стан:
- переконайтесь, що шнур і корпус не пошкоджені;
- ознайомтеся з інструкцією виробника – там зазначено особливості моделі;
- переконайтесь, що потужність обігрівача не перевищує допустиме навантаження вашої електромережі;
- якщо проводка стара – краще проконсультуйтеся з електриком.
Де і як встановити прилад?
The Village Україна радить ставити обігрівач лише на рівну і міцну поверхню. Тримати не менше метра від:
- штор,
- меблів,
- килимів,
- інших легкозаймистих предметів.
Уникайте вологих приміщень – не використовуйте обігрівач у ванній кімнаті. Не ставте пристрій під розеткою або біля розподільника.
Як уберегтись від пожежі через звичайний електрообігрівач / Фото Unsplash
Що категорично заборонено?
- Використовувати несправний обігрівач.
- Сушити речі на корпусі приладу.
- Підключати до однієї розетки декілька потужних пристроїв одночасно.
Якщо сталася надзвичайна ситуація, то негайно вимкніть прилад із розетки. Якщо не можете дістатись – вимкніть електрику через щиток. При появі диму чи вогню – телефонуйте 101,
– пише Львівобленерго.
Які прилади не можна залишати увімкненими?
Раніше ми писали, що електрообігрівачі, праски, електроплити та подовжувачі є пожежонебезпечними приладами, які не слід залишати увімкненими без нагляду.
Рятувальники рекомендують вимикати всі прилади з розеток перед виходом з дому чи сном для запобігання пожежам.