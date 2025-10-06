З настанням холодів дедалі більше українців вмикають електрообігрівачі, аби підтримувати комфорт у домі. Але разом із теплом зростає й ризик побутових небезпек – від короткого замикання до пожежі.

Як пише Львівобленерго, важливо безпечно користуватись електрообігрівачами, передає 24 Канал.

Як безпечно користуватись електрообігрівачами?

Перед тим як увімкнути прилад, обов'язково перевірте його стан:

переконайтесь, що шнур і корпус не пошкоджені;

ознайомтеся з інструкцією виробника – там зазначено особливості моделі;

переконайтесь, що потужність обігрівача не перевищує допустиме навантаження вашої електромережі;

якщо проводка стара – краще проконсультуйтеся з електриком.

Де і як встановити прилад?

The Village Україна радить ставити обігрівач лише на рівну і міцну поверхню. Тримати не менше метра від:

штор,

меблів,

килимів,

інших легкозаймистих предметів.

Уникайте вологих приміщень – не використовуйте обігрівач у ванній кімнаті. Не ставте пристрій під розеткою або біля розподільника.



Як уберегтись від пожежі через звичайний електрообігрівач / Фото Unsplash

Що категорично заборонено?

Використовувати несправний обігрівач. Сушити речі на корпусі приладу. Підключати до однієї розетки декілька потужних пристроїв одночасно.

Якщо сталася надзвичайна ситуація, то негайно вимкніть прилад із розетки. Якщо не можете дістатись – вимкніть електрику через щиток. При появі диму чи вогню – телефонуйте 101,

– пише Львівобленерго.

Які прилади не можна залишати увімкненими?