Яблоня отблагодарит щедрым урожаем: что нужно успеть сделать до конца августа

После сбора урожая уход за яблоней не заканчивается. В конце лета дереву может понадобиться легкая обрезка, которая помогает раскрыть крону для солнца и улучшить созревание плодов. Однако здесь важно не торопиться.

Летняя обрезка выполняет важную задачу – удалить побеги, которые загущают дерево и отнимают у него часть ресурсов. Как пишет Deccoria, оптимальное время для такой процедуры – примерно за 2–3 недели до сбора урожая.

Что нужно обрезать?

Летом в первую очередь обращают внимание на так называемые "волчки" – сильные вертикальные побеги, которые растут вверх и загущают крону. Именно их рекомендуют удалять в центральной и верхней частях дерева. Зато горизонтальные, косые и дугообразные побеги лучше оставить, ведь они могут плодоносить.

После прореживания к яблокам попадает больше солнечного света. Это помогает плодам быстрее созревать и лучше окрашиваться.

Почему не стоит торопиться?

Казалось бы, почему бы не обрезать лишние ветки раньше. Однако с яблонями это не всегда срабатывает. Слишком ранняя летняя обрезка может стимулировать новую волну роста вертикальных побегов, и в результате дерево придется обрезать еще раз.

Кроме того, слишком раннее прореживание может негативно повлиять на размер плодов. Поэтому лучше ориентироваться не только на календарь, но и на стадию развития дерева. Работать желательно в сухую, не жаркую погоду, когда риск повреждения растения минимален.

Когда нужно завершить обрезку?

С летней обрезкой не стоит затягивать до осени. В приведенных рекомендациях советуют завершить основные работы до конца августа, а окончательную обрезку – не позднее середины сентября. Позже дерево уже начинает готовиться к холодам, а новые побеги, которые появятся после обрезки, могут не успеть созреть до заморозков.



Что сделать с яблонями до конца августа / Фото Unsplash

В чем разница между летней и зимней обрезкой?

Эти процедуры выполняют разные задачи:

Зимой яблоню формируют, прореживают крону и удаляют больные, сухие и поврежденные ветви. Для молодых деревьев именно зимняя обрезка особенно важна, ведь она определяет будущую форму кроны.

формируют, прореживают крону и удаляют больные, сухие и поврежденные ветви. Для молодых деревьев именно зимняя обрезка особенно важна, ведь она определяет будущую форму кроны. Летом основная цель – убрать лишнее загущение и сильные вертикальные побеги, которые не нужны дереву. Поэтому летняя обрезка не заменяет зимнюю, но может стать полезным дополнением к уходу за яблоней.

Если на вашей яблоне много вертикальных побегов, которые загущают центр кроны, конец августа – подходящее время, чтобы их удалить. Главное – не переусердствовать и не срезать плодовые ветви.