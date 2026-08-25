Літня обрізка має важливе завдання – прибрати пагони, які загущують дерево та забирають частину ресурсів. Як пише Deccoria, оптимальний час для такої процедури – приблизно за 2 – 3 тижні до збору врожаю.

Що потрібно обрізати?

Улітку насамперед звертають увагу на так звані "вовчки" – сильні вертикальні пагони, які ростуть угору та загущують крону. Саме їх рекомендують видаляти в центральній частині та у верхній частині дерева. Натомість горизонтальні, косі та дугоподібні пагони краще залишити, адже вони можуть плодоносити.

Після проріджування до яблук потрапляє більше сонячного світла. Це допомагає плодам швидше дозрівати та краще забарвлюватися.

Чому не варто поспішати?

Здавалося б, чим раніше обрізати зайві гілки, тим краще. Однак із яблунею це не завжди працює. Занадто рання літня обрізка може стимулювати нову хвилю росту вертикальних пагонів, і в результаті дерево доведеться обрізати ще раз.

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Крім того, надто раннє проріджування може негативно вплинути на розмір плодів. Тому краще орієнтуватися не лише на календар, а й на стадію розвитку дерева. Працювати бажано у суху, не спекотну погоду, коли ризик пошкодження рослини мінімальний.

Коли обрізку потрібно завершити?

З літньою обрізкою не варто затягувати до осені. У наведених рекомендаціях радять завершити основні роботи до кінця серпня, а остаточну обрізку – не пізніше середини вересня. Пізніше дерево вже починає готуватися до холодів, а нові пагони, які з'являться після обрізки, можуть не встигнути визріти до заморозків.



Що зробити з яблунею до кінця серпня / Фото Unsplash

Яка різниця між літньою та зимовою обрізкою?

Ці процедури виконують різні завдання:

Взимку яблуню формують, проріджують крону та видаляють хворі, сухі й пошкоджені гілки. Для молодих дерев саме зимова обрізка особливо важлива, адже вона визначає майбутню форму крони.

яблуню формують, проріджують крону та видаляють хворі, сухі й пошкоджені гілки. Для молодих дерев саме зимова обрізка особливо важлива, адже вона визначає майбутню форму крони. Влітку основна мета – прибрати зайве загущення та сильні вертикальні пагони, які не потрібні дереву. Тому літня обрізка не замінює зимову, але може стати корисним доповненням до догляду за яблунею.

Якщо на вашій яблуні багато вертикальних пагонів, які загущують середину крони, кінець серпня – вдалий час, щоб їх видалити. Головне – не перестаратися та не зрізати плодові гілки.