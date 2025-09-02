Жалюзи часто остаются без внимания еженедельной уборки. Со временем они превращаются в незаметные пылесборники. Есть простой способ, благодаря которому очистить жалюзи можно быстро и без особых усилий.

Обычно, если мы таки и решаемся почистить жалюзи, это дело оказывается настоящим испытанием. Влажные бумажные полотенца только размазывают пыль, а уборка микрофибровыми салфетками отнимает слишком много времени. Также никто не хочет иметь дело с каплями мыльной воды, стекающими по ламелям на подоконник или пол, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как лучше всего убрать пыль с жалюзи?

Вот здесь и пригодится хитрый трюк. Используя швабру с отжимом, вы можно избавиться от пыли, которая накапливалась месяцами, всего за несколько минут. Секрет в том, чтобы иметь одну насадку для швабры, предназначенную исключительно для жалюзи, чтобы она никогда не касалась пола. Эффективность швабры с отжимом заключается в том, что она позволяет удалить избыток воды, поэтому насадка остается лишь слегка влажной, а не мокрой насквозь. Благодаря этому жалюзи можно тщательно почистить, избежав грязи и луж на поверхностях или полу.

Как почистить жалюзи шваброй с отжимом:

наполните ведро для швабры примерно около 7,5 литрами горячей воды;

добавьте в воду средство для мытья посуды (достаточно семь нажатий);

осторожно проведите влажной насадкой швабры по поверхности, двигаясь сверху вниз. При этом жалюзи должны быть полностью закрытыми и ламели ровными;

после завершения с лицевой стороны поверните жалюзи, чтобы открыть обратный, и повторите процесс;

после жалюзи должны высохнуть.

Очистка жалюзи с помощью швабры: смотрите видео

Обратите внимание! Можно заменить средство для мытья посуды смесью уксуса с водой.

Делать легкую уборку жалюзи нужно раз в неделю, а глубокую очистку – каждые два-три месяца. После каждого использования следует постирать выделенную для жалюзи насадку в горячей воде, чтобы она была готова к следующему использованию.

Как часто нужно менять насадку для швабры?

Со временем насадки для швабры теряют способность эффективно убирать. На то, что насадку нужно менять указывают следующие признаки:

явные повреждения вроде опущенных нитей или расслоения;

на полу остаются разводы или пятна;

плохо впитывает жидкость;

неприятный запах;

Эксперты советуют иметь отдельные насадки для разных комнат дома, чтобы продлить их использование.