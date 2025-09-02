Жалюзі часто залишаються поза увагою щотижневого прибирання. З часом вони перетворюються на непомітні пилозбірники. Є простий спосіб, завдяки якому очистити жалюзі можна швидко і без особливих зусиль.

Зазвичай, якщо ми таки і наважуємося почистити жалюзі, ця справа виявляється справжнім випробуванням. Вологі паперові рушники лише розмазують пил, а прибирання мікрофібровими серветками забирає надто багато часу. Також ніхто не хоче мати справу з краплями мильної води, що стікають по ламелях на підвіконня чи підлогу, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Дивіться також Наскільки часто потрібно прати подушку для сну – експертка розкрила відповідь

Як найкраще прибрати пил з жалюзі?

Ось тут і стане у пригоді хитрий трюк. Використовуючи швабру зі віджимом, ви можна позбутися пилу, який накопичувався місяці, всього за кілька хвилин. Секрет у тому, щоб мати одну насадку для швабри, призначену виключно для жалюзі, щоб вона ніколи не торкалася підлоги. Ефективність швабри з віджимом полягає у тому, що вона дозволяє видалити надлишок води, тож насадка залишається лише злегка вологою, а не мокрою наскрізь. Завдяки цьому жалюзі можна ретельно почистити, уникнувши бруду й калюж на поверхнях чи підлозі.

Як почистити жалюзі шваброю з віджимом:

наповніть відро для швабри приблизно близько 7,5 літрами гарячої води;

додайте у воду засіб для миття посуду ( достатньо сім натискань);

обережно проведіть вологою насадкою швабри по поверхні, рухаючись зверху вниз. При цьому жалюзі мають бути повністю закритими і ламелі рівними;

після завершення з лицьового боку поверніть жалюзі, щоб відкрити зворотний, і повторіть процес;

опісля жалюзі мають висохнути.

Очищення жалюзі за допомогою швабри: дивіться відео

Зверніть увагу! Можна замінити засіб для миття посуду сумішшю оцту з водою.

Робити легке прибирання жалюзі потрібно раз на тиждень, а глибоке очищення – кожні два-три місяці. Після кожного використання слід випрати виділену для жалюзі насадку у гарячій воді, щоб вона була готова наступного використання.

Як часто потрібно змінювати насадку для швабри?

З часом насадки для швабри втрачають здатність ефективно прибирати. На те, що насадку потрібно міняти вказують наступні ознаки:

явні пошкодження на кшталт опущених ниток або розшарування;

на підлозі залишаються розводи чи плями;

погано вбирає рідину;

неприємний запах;

Експерти радять мати окремі насадки для різних кімнат вдома, щоб подовжити їхнє використання.