Не так, как мы привыкли: новый тренд в оформлении сада удивляет даже опытных дачников

Еще недавно красивый сад представляли себе как аккуратный газон, ровные клумбы и четко очерченные дорожки. Однако в 2026 году дизайнеры все чаще отходят от чрезмерной упорядоченности.

На смену идеально ухоженным участкам приходят естественные, слегка небрежные и "живые" сады, сообщает House Beautiful.

Что меняется в трендах оформления сада?

Идеальный газон больше не главный

Одно из самых заметных изменений – отношение к газону. Его уже не обязательно постоянно подстригать до идеальной высоты и избавляться от каждого "лишнего" растения. Вместо идеально ровной зеленой поверхности все большую популярность приобретает более естественное пространство с более высокой травой и полевыми цветами.

Такой подход создает среду обитания для насекомых и птиц и требует меньшего количества кошения. То есть одуванчик, клевер или небольшой участок высокой травы уже не обязательно воспринимаются как признак запущенного сада.



Все большую популярность приобретает более естественное пространство / Фото Unsplash

Цветы не должны стоять "по линейке"

Еще одна тенденция – естественная посадка, когда растения разной высоты, формы и текстуры переплетаются между собой. Такой сад может выглядеть так, будто растения просто выросли там сами по себе. Но за этой "небрежностью" часто стоит продуманный выбор культур.

Еще более смелый вариант – так называемое "хаотичное садоводство". Его суть буквально в том, чтобы меньше контролировать результат: высевать разные растения вместе и позволять им расти более свободно.



Хаотичное садоводство набирает популярность / Фото Unsplash

Почему такой сад может быть лучше?

Естественный подход имеет не только эстетическое преимущество. Разнообразные посадки могут быть более устойчивыми к жаре, засухе и другим погодным изменениям, а цветки и высокая трава создают больше возможностей для насекомых и других представителей дикой природы.

Именно климатические изменения являются одним из главных факторов, которые будут влиять на садоводство в 2026 году. Садоводам советуют делать ставку на разнообразие и растения, способные выдерживать более сложные условия.