На зміну ідеально доглянутим ділянкам приходять природні, трохи недбалі та "живі" сади, передає House Beautiful.

Що змінюється в трендах оформлення саду?

Ідеальний газон більше не головний

Одна з найпомітніших змін – ставлення до газону. Його вже не обов'язково постійно підстригати до ідеальної висоти та позбавляти кожної "зайвої" рослини. Замість ідеально рівної зеленої поверхні дедалі популярнішим стає більш природний простір із довшою травою та польовими квітами.

Такий підхід створює середовище для комах і птахів та потребує менше косіння. Тобто кульбаба, конюшина чи невелика ділянка високої трави вже не обов'язково сприймаються як ознака недоглянутого саду.



Дедалі популярнішим стає більш природний простір / Фото Unsplash

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Квіти не повинні стояти "по лінійці"

Ще одна тенденція – природна посадка, коли рослини різної висоти, форми та текстури переплітаються між собою. Такий сад може виглядати так, ніби рослини просто виросли там самі. Але за цією "недбалістю" часто стоїть продуманий вибір культур.

Ще сміливіший варіант – так зване "хаотичне садівництво". Його суть буквально у тому, щоб менше контролювати результат: висівати різні рослини разом і дозволяти їм рости більш вільно.



Хаотичне садівництво набирає популярності / Фото Unsplash

Чому такий сад може бути кращим?

Природний підхід має не лише естетичну перевагу. Різноманітні посадки можуть бути стійкішими до спеки, посухи та інших погодних змін, а квіти й довша трава створюють більше можливостей для комах та інших представників дикої природи.

Саме кліматичні зміни є одним із головних факторів, які впливатимуть на садівництво у 2026 році. Садівникам радять робити ставку на різноманіття та рослини, здатні витримувати складніші умови.