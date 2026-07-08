Из-за жары огурцы становятся горькими: как спасти урожай простыми способами

Летняя жара может не только снизить урожай огурцов, но и существенно ухудшить их вкус. Из-за высоких температур и недостатка влаги плоды приобретают естественную горечь.

Как пишет purdue.edu, избежать этой проблемы помогут правильный полив, мульчирование и своевременная подкормка растений.

Почему огурцы становятся горькими?

Горький привкус появляется из-за накопления природного вещества – кукурбитацина. Его выработка усиливается, когда растение находится в состоянии стресса из-за жары, недостатка воды или дефицита питательных веществ. Чаще всего такая проблема возникает во время длительных периодов высоких температур и засухи.

Специалисты отмечают, что регулярный полив, мульчирование почвы и выращивание современных сортов, которые генетически менее подвержены горечи, помогают сохранить хороший вкус плодов.

Как правильно поливать огурцы в жару?

При умеренной погоде огурцам достаточно двух поливов в неделю. Однако во время июльской жары график нужно менять:

в большинстве случаев почву увлажняют через день,

а при экстремально высоких температурах – даже дважды в сутки, утром и вечером.

В период активного плодоношения на каждый квадратный метр грядки рекомендуется использовать не менее 8 литров воды. Не менее важна температура воды. Холодная вода из-под крана или скважины может повредить корневую систему, поэтому ее следует предварительно отстоять и дать прогреться на солнце.



Как правильно поливать огурцы в жару / Фото Unsplash

Поливать огурцы следует только утром или вечером, направляя воду к корням. Дневной полив под палящим солнцем приводит к быстрому испарению влаги и может вызвать ожоги листьев. Если почва еще остается влажной, с поливом лучше подождать, чтобы не допустить загнивания корней.

Как защитить огурцы от солнца?

Одним из самых эффективных способов защитить огурцы от перегрева является мульчирование. Слой свежескошенной травы или крапивы помогает дольше удерживать влагу в почве, уменьшает ее перегрев и сокращает частоту поливов.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит избежать появления горечи и получить сочный и качественный урожай даже в самые жаркие дни лета.