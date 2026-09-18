Сгребать листья больше не нужно: названа лучшая и более безопасная альтернатива

Осенью многие домовладельцы стараются полностью очистить двор от опавших листьев. Однако делать это по всей территории не обязательно. Во многих местах листья могут оставаться естественным покровом, который постепенно разлагается и возвращает органические вещества в почву.

Доктор философии в области экологии и ученый, специализирующийся на обращении с опасными отходами, Назарий Негода советует выбирать способ ухода в зависимости от конкретного участка.

Нужно ли убирать листья под деревьями?

Под деревьями и кустами листья можно оставлять. Они постепенно разлагаются и становятся частью почвенного покрова. Их лучше распределить вокруг растений, но оставить свободное пространство непосредственно у ствола.

Что делать с листьями на газоне?

На газоне листья лучше не оставлять толстым слоем. Небольшое количество можно измельчить и равномерно распределить по траве, чтобы она оставалась открытой. Если листьев накопилось много, их стоит убрать. Но выбрасывать органику необязательно.

Куда девать собранную листву?

Здоровую листву можно отправить в компост или использовать для создания листового перегноя. При этом быстрого результата ждать не стоит: для полного разложения может потребоваться около двух лет. Не рекомендуется переносить под деревья или в домашний компост листья, сильно пораженные вредителями или болезнями.



Нужно ли убирать листья под деревьями / Фото Unsplash

Опавшая листва является частью естественной среды обитания для многих насекомых и других беспозвоночных, которые могут зимовать в ней. Поэтому полная очистка территории может повлиять на количество организмов, которые переживут холодный сезон. Кроме того, при разложении листьев органические вещества возвращаются в почву.

Поэтому вместо полной осенней уборки можно использовать зональный подход: листья под деревьями оставлять, на газоне измельчать небольшой слой или убирать излишки, а здоровую собранную органику – компостировать.