Доктор філософії з екології та науковець у сфері поводження з небезпечними відходами Назарій Негода радить обирати спосіб догляду залежно від конкретної ділянки.

Чи потрібно прибирати листя під деревами?

Під деревами та кущами листя можна залишати. Воно поступово розкладається і стає частиною ґрунтового покриву. Його краще розподілити навколо рослин, але залишити вільний простір безпосередньо біля стовбура.

Що робити з листям на газоні?

З газону листя краще не залишати товстим шаром. Невелику кількість можна подрібнити та рівномірно розподілити по траві, щоб вона залишалася відкритою. Якщо листя накопичилося багато, його варто прибрати. Але викидати органіку необов'язково.

Куди подіти зібране листя?

Здорове листя можна відправити в компост або використовувати для створення листового перегною. Водночас швидкого результату чекати не варто: для повного розкладання може знадобитися близько двох років. Не рекомендується переносити під дерева або в домашній компост листя, сильно уражене шкідниками чи хворобами.



Чи потрібно прибирати листя під деревами / Фото Unsplash

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Опале листя є частиною природного середовища для багатьох комах та інших безхребетних, які можуть зимувати в ньому. Тому повне очищення території здатне впливати на кількість організмів, які переживуть холодний сезон. Крім того, під час розкладання листя органічні речовини повертаються в ґрунт.

Тож замість повного осіннього прибирання можна використовувати зональний підхід: листя під деревами залишати, на газоні подрібнювати невеликий шар або прибирати надлишок, а здорову зібрану органіку – компостувати.