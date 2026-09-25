Все решает правильный момент: когда выкапывать георгины и гладиолусы осенью

Осень – время не только собирать урожай, но и готовить цветник к зиме. Георгины и гладиолусы не переносят промерзания почвы, поэтому их клубни и клубнелуковицы нужно выкопать и перенести в подходящие условия для хранения. Впрочем, спешить тоже не стоит.

Когда же наступает подходящий момент для выкапывания георгин и гладиолусов – расскажет Martha Stewart.

Когда выкапывать гладиолусы?

Гладиолусы обычно выкапывают примерно через 4–6 недель после окончания цветения. Один из главных ориентиров – листья: когда они начинают желтеть, растение постепенно завершает вегетацию.

В зависимости от сорта, погоды и региона это чаще всего происходит в сентябре или в начале октября. При этом не стоит ждать сильных заморозков, ведь холод может повредить клубнелуковицы.

Выкапывать гладиолусы лучше всего садовыми вилами или лопатой, отступив от стебля, чтобы не задеть посадочный материал. После этого стебель обрезают, оставляя несколько сантиметров, а с клубнелуковиц осторожно стряхивают остатки почвы.

Важно! Поврежденные, больные или подгнившие экземпляры нужно сразу отделить. Здоровые клубнелуковицы перед хранением хорошо просушивают в теплом, сухом и проветриваемом помещении. Обычно этот процесс занимает около одной-двух недель.



Гладиолусы выкапывают через 4 – 6 недель после окончания цветения / Фото Unsplash

Когда лучше всего выкапывать георгины?

С георгинами спешить не нужно. Их рекомендуют выкапывать после первого легкого мороза, когда надземная часть растения почернеет. Небольшой мороз сигнализирует об окончании сезона, однако оставлять клубни в земле надолго не стоит.

Сильные или длительные заморозки могут их повредить, особенно если почва чрезмерно влажная. После почернения стеблей надземную часть обрезают, а куст осторожно выкапывают. Работать лопатой нужно осторожно, чтобы не повредить клубни.



Георгины рекомендуется выкапывать после первого легкого мороза / Фото Unsplash

Как правильно хранить посадочный материал?

Зимой наибольшую опасность для георгин и гладиолусов представляют мороз и избыточная влага. В сыром помещении посадочный материал может загнить или покрыться плесенью. Поэтому для хранения следует выбрать темное, прохладное, сухое помещение, которое не промерзает.