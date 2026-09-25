Коли саме настає правильний момент для викопування жоржин і гладіолусів – розкаже Martha Stewart.

Коли викопувати гладіолуси?

Гладіолуси зазвичай викопують приблизно через 4 – 6 тижнів після завершення цвітіння. Один із головних орієнтирів – листя: коли воно починає жовтіти, рослина поступово завершує вегетацію.

Залежно від сорту, погоди та регіону це найчастіше відбувається у вересні або на початку жовтня. Водночас не варто чекати сильних заморозків, адже холод може пошкодити бульбоцибулини.

Викопувати гладіолуси найкраще садовими вилами або лопатою, відступивши від стебла, щоб не зачепити посадковий матеріал. Після цього стебло обрізають, залишаючи кілька сантиметрів, а з бульбоцибулин обережно струшують залишки ґрунту.

Важливо! Пошкоджені, хворі або підгнилі екземпляри потрібно відразу відокремити. Здорові бульбоцибулини перед зберіганням добре просушують у теплому, сухому та вентильованому приміщенні. Зазвичай цей процес займає близько одного-двох тижнів.

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Гладіолуси викопують через 4 – 6 тижнів після завершення цвітіння / Фото Unsplash

Коли найкраще викопувати жоржини?

З жоржинами поспішати не потрібно. Їх рекомендують викопувати після першого легкого морозу, коли надземна частина рослини почорніє. Невеликий мороз сигналізує про завершення сезону, однак залишати бульби в землі надовго не варто.

Сильні або тривалі заморозки можуть їх пошкодити, особливо якщо ґрунт надмірно вологий. Після почорніння стебел надземну частину обрізають, а кущ обережно викопують. Потрібно працювати лопатою обережно, щоб не травмувати бульби.



Жоржини рекомендують викопувати після першого легкого морозу / Фото Unsplash

Як правильно зберігати посадковий матеріал?

Взимку найбільшу небезпеку для жоржин і гладіолусів становлять мороз та надмірна волога. У сирому приміщенні посадковий матеріал може загнити або вкритися пліснявою. Тому для зберігання варто обрати темне, прохолодне, сухе приміщення, яке не промерзає.