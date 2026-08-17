Большинство даже не догадывается: почему нужно отверстие на язычке рулетки

Небольшое отверстие на металлическом язычке строительной рулетки многие воспринимают как декоративную деталь. На самом деле это полноценный рабочий элемент, который помогает выполнять длинные измерения самостоятельно – без человека, который будет держать второй конец ленты.

Через прорезь можно зацепить рулетку за головку гвоздя или винта. После этого ленту легко натянуть до нужной точки, не опасаясь, что наконечник соскочит, объясняет 24 Канал.

Конструкция концевого крючка рулетки описана в американском патенте US4466194A "True zero tape hook", который связан с компанией Stanley Works – американским производителем инструментов, известным под брендом Stanley.

Как пользоваться отверстием?

Схема довольно проста:

В начальной точке измерения забейте гвоздь или вкрутите винт так, чтобы его головка выступала. Наденьте отверстие в металлическом язычке рулетки на головку крепления. Вытяните ленту до нужной точки и натяните ее. По завершении измерения слегка наклоните наконечник в сторону, чтобы снять его с гвоздя или винта.

Такой прием особенно удобен при работе с длинными досками, большими листами материала или в просторных помещениях, когда держать рулетку одновременно в двух точках неудобно.

По данным Stanley, прорезь в концевом крючке Tru-Zero специально предназначена для зацепления за головку гвоздя или винта. Это позволяет выполнять точные измерения на большом расстоянии без посторонней помощи.



Зачем нужен прорез на рулетке / Фото Unsplash

Почему язычок рулетки двигается?

Еще одна особенность, которая часто заставляет пользователей думать, что рулетка неисправна, – небольшой люфт металлического наконечника. Он может двигаться вперед и назад на несколько миллиметров, но это сделано намеренно.

Подвижный крючок компенсирует толщину самого металлического язычка. При внешнем измерении наконечник немного смещается наружу, а при внутреннем – вдавливается внутрь. Благодаря этому точка отсчета остается правильной в обоих случаях. Т

То есть наличие люфта – не признак плохой сборки, а часть конструкции, призванная сохранять точность измерения. В некоторых моделях на язычке также имеется зубчатая кромка. Ее можно использовать, чтобы оставить небольшую отметку на поверхности, когда под рукой нет карандаша.