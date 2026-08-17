Через проріз можна зачепити рулетку за головку цвяха або гвинта. Після цього стрічку легко натягнути до потрібної точки, не побоюючись, що наконечник зіскочить, пояснює 24 Канал.

Конструкцію кінцевого гачка рулетки описане в американському патенті US4466194A "True zero tape hook", який пов'язаний із компанією Stanley Works – американським виробником інструментів, відомим під брендом Stanley.

Як користуватися отвором?

Схема досить проста:

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У початковій точці вимірювання забийте цвях або вкрутіть гвинт так, щоб його головка виступала. Надягніть отвір у металевому язичку рулетки на головку кріплення. Витягніть стрічку до потрібної точки та натягніть її. Після завершення вимірювання трохи нахиліть наконечник убік, щоб зняти його з цвяха або гвинта.

Такий прийом особливо зручний під час роботи з довгими дошками, великими листами матеріалу або у просторих приміщеннях, коли тримати рулетку одночасно у двох точках незручно.

За даними Stanley, проріз у кінцевому гачку Tru-Zero спеціально призначений для зачеплення за головку цвяха чи гвинта. Це дає змогу виконувати точні вимірювання на великій відстані без сторонньої допомоги.



Навіщо потрібен проріз на рулетці / Фото Unsplash

Чому язичок рулетки рухається?

Ще одна особливість, яка часто змушує користувачів думати, що рулетка несправна, – невеликий люфт металевого наконечника. Він може рухатися вперед і назад на кілька міліметрів, але це зроблено навмисно.

Рухомий гачок компенсує товщину самого металевого язичка. Під час зовнішнього вимірювання наконечник трохи зміщується назовні, а під час внутрішнього – втискається всередину. Завдяки цьому точка відліку залишається правильною в обох випадках. Т

Тобто наявність люфту – не ознака поганого складання, а частина конструкції, покликана зберігати точність вимірювання. У деяких моделях на язичку також є зубчаста кромка. Її можна використовувати, щоб залишити невелику позначку на поверхні, коли під рукою немає олівця.