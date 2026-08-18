Помидоры "горят" на солнце: простой прием поможет спасти урожай

В жаркую погоду помидоры могут пострадать не только от недостатка воды. Прямые солнечные лучи способны буквально обжечь плоды, оставляя на них светлые пятна. Впрочем, защитить урожай можно довольно просто.

Как сообщает University of Minnesota Extension, так называемый солнечный ожог (sunscald) возникает, когда плоды слишком долго находятся под прямыми солнечными лучами. Сначала на них появляются белые или желтоватые пятна, которые со временем становятся сухими и сероватыми. Поврежденный участок может начать гнить.

Как защитить помидоры?

Самый простой способ – не обрезать здоровую листву без необходимости. Она естественным образом защищает плоды от палящего солнца. Риск солнечных ожогов возрастает, если растение потеряло много листьев из-за болезней, вредителей или чрезмерной обрезки.

Если жара особенно сильная, можно использовать затеняющую сетку. Она помогает уменьшить воздействие прямых солнечных лучей и перегрев растений. Также в жаркие периоды важно поддерживать равномерную влажность почвы. Мульча помогает дольше сохранять воду у корней.



Как защитить помидоры от солнечных ожогов / Фото Unsplash

Что делать с теми помидорами, на которых уже есть ожоги?

Если пятна уже появились, вылечить поврежденный участок не получится. Специалисты советуют удалить сильно пораженные плоды, поскольку поврежденная ткань может стать местом для развития гнили.

Как понять, что помидор именно обгорел?

Солнечный ожог обычно появляется именно на той стороне плода, которая была обращена к солнцу. Сначала участок становится светлым, беловатым или желтоватым, а со временем может высохнуть и стать серым. В отличие от многих болезней, эта проблема часто имеет четкую связь с открытой солнцу частью плода.