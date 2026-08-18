Як пише University of Minnesota Extension, так званий сонячний опік (sunscald) виникає, коли плоди надто довго перебувають під прямим сонячним промінням. Спочатку на них з'являються білі або жовтуваті плями, які згодом стають сухими та сіруватими. Пошкоджена ділянка може почати гнити.

Як захистити помідори?

Найпростіший спосіб – не обрізати здорове листя без потреби. Воно природно прикриває плоди від палючого сонця. Ризик сонячних опіків зростає, якщо рослина втратила багато листя через хвороби, шкідників або надмірне обрізання.

Якщо спека особливо сильна, можна використати затінювальну сітку. Вона допомагає зменшити вплив прямого сонця та перегрівання рослин. Також у спекотні періоди важливо підтримувати рівномірну вологість ґрунту. Мульча допомагає довше зберігати воду біля коріння.



Як захистити помідори від сонячного опіку / Фото Unsplash

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Що робити з тими томатами, на яких вже є опіки?

Якщо плями вже з'явилися, вилікувати пошкоджену ділянку не вийде. Фахівці радять видалити сильно уражені плоди, оскільки пошкоджена тканина може стати місцем для розвитку гнилі.

Як зрозуміти, що томат саме обпікся?

Сонячний опік зазвичай з'являється саме на тому боці плода, який був повернутий до сонця. Спочатку ділянка стає світлою, білуватою або жовтуватою, а згодом може висохнути й стати сірою. На відміну від багатьох хвороб, проблема часто має чіткий зв'язок із відкритою сонцю частиною плода.