Когда с деревьев во дворе начали опадать листья, 25-летняя Лекси Джеймсон и ее жених получили сюрприз, который теперь привлек внимание миллионов пользователей интернета.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, пара переехала в свой арендованный дом в прошлом году, но они не представляли, что случайно наткнутся на скрытую детскую мечту, спрятанную среди ветвей. Что же они нашли, рассказываем далее.

Какой сюрприз скрывало дерево во дворе пары?

Когда пара переехала в свой новый арендованный дом, они увидели веревку, свисавшую с дерева. Сначала они подумали, что это остатки старых качелей. Но впоследствии оказалось, что это целый домик на дереве, спрятанный в листьях.

К тому времени дерево так разрослось, что сооружение было почти незаметным. В течение месяцев она оставалась тайной, но когда листья начали опадать, сюрприз раскрылся.

Тогда Лекси сделала фотографию находки и опубликовала ее в соцсетях, после чего в течение нескольких дней ее сообщение заполнили комментарии от людей, которые просили увидеть больше.

Люди делились своими историями о домиках на дереве или рассказывали нам, как они всегда мечтали о таком в детстве. Именно тогда мы подумали: а что, если бы мы сделали этот домик на дереве открытым для каждого?,

– делится девушка.

Как выглядит домик: смотрите видео

Так начался сериал о не таком уж и скрытом домике на дереве. Каждую неделю пара снимает новый сюжет изнутри домика, шаг за шагом превращая его в обновленное пространство.

Сейчас они добавили мелкие штрихи и навели порядок внутри. В планах на будущее – ставни, полки и место для проектора.

Видео же пары о преобразовании домика на дереве собирают миллионы просмотров. Они получают сотни комментариев и восторженных отзывов, а также советы, как эффективно отремонтировать и украсить это пространство.

Какие еще сюрпризы скрывают помещения?

Неожиданные открытия могут случиться в любом дворе. Как оказывается, они являются не такой уж и редкостью.

Так, недавно мужчина обнаружил закопанные дорожки в своем дворе. Они были скрыты под слоями грязи и корней, но сохранились в неплохом состоянии, поэтому подлежат восстановлению.