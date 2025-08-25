Супруги во время ремонта своего дома мечты, который был заброшен предыдущими владельцами, нашли очень приятное открытие под полом.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, Лаура Брэдли и ее муж Кайл знали, что берутся за большую задачу, когда переехали в старый дом в Великобритании, но не подозревали, каким открытием это закончится. Что нашла пара, рассказываем дальше.

Какое открытие сделала пара в своем доме?

Семья купила дом, зная, что его восстановление будет вызовом, ведь женщина, которая ранее владела им, умерла в возрасте 80 лет, прожив там с 1962 года. Предыдущая владелица потеряла мужа в возрасте всего 37 лет, из-за стечения обстоятельств, в результате которых она сама воспитывала троих детей, имея ограниченные финансы.

Она не могла позволить себе отапливать дом, поэтому жила в одной комнате. Это означало, что дом нуждался в огромном ремонте, поскольку все было устаревшим,

– говорит Кайл.

Одним из вопросов, которое вызвало особое беспокойство, когда пара впервые посетила помещение, была печь, которая была полностью сломана.

Она была настолько старая, что невозможно было найти запчасти для ее ремонта, поэтому нам нужна была новая. Сантехник рекомендовал заменить всю систему, включая все трубы,

– делится супруги.

Однако то, что начиналось как изнурительный и дорогостоящий процесс, приобрело другой оборот, когда более года назад, ища трубопровод, проходящий через дом, Кайл и сантехник подняли доски пола в главном коридоре и обнаружили целый дополнительный этаж, который ранее был скрыт.

Как выглядит дополнительный этаж: смотрите видео

Честно говоря, мы ничего об этом не знали на протяжении всего процесса покупки, поэтому было странно найти это позже, ведь нам об этом не сказали,

– вспоминает мужчина.

Стремясь узнать, есть ли внизу какие-то секреты, он вместе с женой спустился туда, чтобы задокументировать найденное. В результате роликом пара поделилась в тикток.

Дом встроен в склон холма, поэтому пространство, которое мы нашли, находится под домом на уровне дороги,

– объясняет мужчина.

По его словам, поэтому дом нуждался в укреплении, замены фундамента, выравнивания пола. Сейчас в помещении уже есть надлежащие полы, вскоре будет проведено электричество, а затем будет проведено штукатурные работы.

Поэтому после завершения этого процесса семья получит чуть менее 40 дополнительных квадратных метров, которые займут две новые комнаты и просторный коридор с местом для хранения вещей.

