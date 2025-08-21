Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, роликом о разнообразных открытиях поделился владелец жилья Никк Алькарас. Что же он вместе со своей женой нашел во время ремонта, рассказываем далее.

К теме Семья во время ремонта своего нового дома в Италии обнаружила скрытые двери и тайну за ними

Какие открытия скрывал старинный дом?

В видео, которым поделился мужчина, можно увидеть старые фотографии, ключи, столовые приборы и даже оригинальное деревянное крыльцо, которое было скрыто за слоями сайдинга.

Этот дом давно пустовал, и владельцы стремились его продать. А я всегда мечтал иметь старый викторианский дом. Это было почти как гравитационное притяжение,

– рассказывает Никк, добавляя, что построенный в 1900 году, дом скрывает немало интересных открытий.

По его словам, одним из самых больших сюрпризов стала капсула времени, спрятанная внутри столба возле лестницы.

Когда мы демонтировали подвесной потолок в коридоре на первом этаже, мы обнаружили маленький кусочек бумаги, торчащий из-под столба древесины наверху. К нашему удивлению, это была старая обертка от мыла цвета слоновой кости. Мы продолжили смотреть сквозь столб снизу и обнаружили, что он был наполнен различными вещами,

– говорит Никк.

Внутри пара нашла бумагу, обертки от конфет, детские рисунки, браслет дружбы и разорванную страницу из книги со сказками.

Какие находки пара сделала в доме: смотрите видео

Это была буквально капсула времени. Одна из бумаг была датирована 1925 годом, поэтому мы знали, что его туда положили трое детей, которые когда-то здесь жили. Благодаря поискам мы узнали, что их звали Люси, Мэгги и Элеонор,

– объясняет пара.

Кроме капсулы, они также обнаружили свадебные фотографии, открытку ко Дню святого Валентина 1950-х годов, газеты 1940-х и 50-х годов, фотографию Мэгги, спрятанную за камином, антикварные садовые инструменты и семь видов обоев разных десятилетий.

Мы планируем включить все находки в декор дома, чтобы почтить все семьи, которые когда-то здесь проживали,

– уверяют супруги.

В то же время пара признает, что ремонт требует много усилий и вложений. Хотя некоторые комнаты требуют лишь обновления обоев и штукатурки, в доме все еще есть старые коммуникации, которые нужно изменить в соответствии с современными нормами. Самая большая проблема сейчас – помещения с большим количеством сантехники, такие как кухня и ванная комната.

Ко всему супруги выполняют много работ самостоятельно, учась с помощью видео на YouTube, книг и советов специалистов. Однако несмотря на сложность они остаются довольны и говорят, что ежедневно открывают для себя первоначальную красоту дома.

