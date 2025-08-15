Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, своим открытием он поделился на Reddit, где собрал немало внимания. Что же интересного отыскал мужчина дома, рассказываем далее.

Какое открытие мужчина сделал дома?

Во время ремонта дома мужчина обнаружил пару коричневых деревянных дверей с оригинальной фурнитурой, которые были спрятаны в стенах.

Мы нашли оригинальный план этажа в нашей библиотеке, на котором было видно то, что выглядело как раздвижные двери. Кроме того, предыдущие владельцы хранили старые двери в подвале, а мы не видели никаких подобных там, поэтому у нас было ощущение, что они все еще на своем месте,

– поделился владелец жилья.

Как выглядят двери: смотрите фото

В результате он действительно нашел двери, которые были спрятаны в стенах, и рассказал об этом в соцсетях. На сопроводительном изображении видно двойные двери, аккуратно спрятанные в стенах, их темное дерево и винтажная фурнитура выглядят так, будто их не касались годами.

Публикация мужчины об этом открытии собрала немало внимания. Многие отметили мастерство и характер дверей, тогда как другие выразили зависть такой редкой находке. "Джекпот", "Они прекрасны", "Повезло!", "Это замечательная находка", – писали люди.

