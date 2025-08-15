Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, своїм відкриттям він поділився на Reddit, де зібрав чимало уваги. Що ж цікавого відшукав чоловік вдома, розповідаємо далі.

Яке відкриття чоловік зробив вдома?

Під час ремонту вдома чоловік виявив пару коричневих дерев'яних дверей з оригінальною фурнітурою, що були заховані у стінах.

Ми знайшли оригінальний план поверху в нашій бібліотеці, на якому було видно те, що виглядало як розсувні двері. Крім того, попередні власники зберігали старі двері у підвалі, а ми не бачили жодних подібних там, тому у нас було відчуття, що вони все ще на своєму місці,

– поділився власник житла.

Як виглядають двері: дивіться фото

У результаті він дійсно знайшов двері, що були заховані у стінах, та розповів про це у соцмережах. На супровідному зображенні видно подвійні двері, акуратно заховані в стінах, їхнє темне дерево та вінтажна фурнітура виглядають так, ніби їх не торкалися роками.

Публікація чоловіка про це відкриття зібрала чимало уваги. Багато хто відзначив майстерність та характер дверей, тоді як інші висловили заздрість такій рідкісній знахідці. "Джекпот", "Вони прекрасні", "Пощастило!", "Це чудова знахідка", – писали люди.

