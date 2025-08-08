Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, у моторошному відео в тікток вона розповіла, що вся її квартира вкрита пліснявою. Як виглядає помешкання, розповідаємо далі.

До теми Чому у ванній кімнаті швидко з'являється пліснява

Як уся квартира жінки опинилась вкритою пліснявою?

У вірусному ролику, що зібрав понад 8 мільйонів переглядів, жінка показала глядачам чорне знебарвлення стін, меблів та особистих речей.

Я зараз на межі сліз. Уся моя квартира у цвілі. Я не усвідомлювала, що це так погано. Я цього не помічала,

– поділилась вона.

Коли вона показує деталі, масштаби пошкоджень стають жахливо очевидними. Грибок поширився не лише на стіни, а й на її особисті речі, зокрема на настінне дзеркало та навіть взуття.

Не знаю, чи я просто не звертала на це уваги, чи це сталося так поступово, але вся моя квартира буквально вкрита пліснявою,

– каже жінка.

Як виглядає квартира: дивіться відео

Її шок і здивування знайшли відгук у багатьох глядачів, оскільки цвіль часто може поширюватися непомітно, перш ніж стати справжньою катастрофою.

Водночас, крім емоційної підтримки, коментатори швидко порадили жінці звернутися до лікаря, адже цвіль несе значні ризики для здоров'я.

Згодом авторка відео поділилася, що вона проконсультувалася з експертом з питань цвілі, який порадив їй покинути квартиру, щоб перевірити якість повітря.

До слова, попри всю шкоду, цвіль не є критичною проблемою. Є інструкція, що допоможе вивести грибок зі стін.