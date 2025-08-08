Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, в жутком видео в тикток она рассказала, что вся ее квартира покрыта плесенью. Как выглядит помещение, рассказываем дальше.
К теме Почему в ванной комнате быстро появляется плесень
Как вся квартира женщины оказалась покрытой плесенью?
В вирусном ролике, собравшем более 8 миллионов просмотров, женщина показала зрителям черное обесцвечивание стен, мебели и личных вещей.
Я сейчас на грани слез. Вся моя квартира в плесени. Я не осознавала, что это так плохо. Я этого не замечала,
– поделилась она.
Когда она показывает детали, масштабы повреждений становятся ужасно очевидными. Грибок распространился не только на стены, но и на ее личные вещи, в частности на настенное зеркало и даже обувь.
Не знаю, или я просто не обращала на это внимания, или это произошло так постепенно, но вся моя квартира буквально покрыта плесенью,
– говорит женщина.
Как выглядит квартира: смотрите видео
Ее шок и удивление нашли отклик у многих зрителей, поскольку плесень часто может распространяться незаметно, прежде чем стать настоящей катастрофой.
В то же время, кроме эмоциональной поддержки, комментаторы быстро посоветовали женщине обратиться к врачу, ведь плесень несет значительные риски для здоровья.
Впоследствии автор видео поделилась, что она проконсультировалась с экспертом по вопросам плесени, который посоветовал ей покинуть квартиру, чтобы проверить качество воздуха.
К слову, несмотря на весь вред, плесень не является критической проблемой. Є инструкция, что поможет вывести грибок со стен.