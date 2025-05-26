Почему ванная комната больше всего страдает от плесени и почему она так быстро появляется – объясняет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Почему появляется плесень

Плесень не только портит эстетический вид в ванной комнате, но и может существенно повлиять на здоровье. Так, специалисты отмечают, что плесень может провоцировать:

насморк, кашель или странные хрипы,

симптомы астмы,

различные респираторные инфекции,

головные боли,

раздражение глаз или кожи,

аллергические реакции.

Кроме того, плесень также может уничтожать различные материалы. К примеру, плесень может полностью уничтожить древесину или испортить гипсокартон.



С плесенью в ванной комнате нужно бороться / Фото Freepik

В общем, специалисты выделяют несколько причин появления плесени в ванной комнате:

Плохая вентиляция или ее отсутствие

Не стоит даже и говорить, что в ванной комнате очень высокий уровень сырости. Если вентиляция будет плохой или вовсе отсутствует, то это идеальные условия для роста плесени на плитке или гипсокартоне. Горячая вода увеличивает влажность комнаты, и если ванную комнату не проветривать, то конденсат будет способствовать появлению плесени. Поэтому, вентиляция или регулярное проветривание смогут снизить риск появления плесени.

Трещины

Трещины в шпаклевке или в затирке между плиткой также могут способствовать появлению плесени. Дело в том, что через трещины в материалах влага может задерживаться на долгое время, а это – идеальные условия для появления плесени.

Мокрые вещи

Если в ванной комнате постоянно хранить мокрые вещи, то появление плесени – лишь вопрос времени. Мокрые полотенца или коврик является комфортной средой для прорастания спор плесени.

Отсутствие уборки

Регулярная уборка позволяет минимизировать появление плесени. Если же в ванной комнате редко убирать, не чистить душевую лейку или смеситель раковины, то это может быть еще одной причиной появления плесени.



Почему появляется плесень / Фото Freepik

Затопление

Если вас затопили соседи, то плесень может появиться именно из-за этого. Высокий уровень влаги способствует росту спор, поэтому после затопления следует тщательно просушить все комнаты, особенно – ванную.

Неправильно уложенная плитка

Как ни странно, но если плитку положить неправильно, то это также может быть причиной появления плесени. Под плиткой может задерживаться влага, а потому плесень будет появляться очень быстро.

Протекание

Протечки в ванной комнате также может быть причиной появления плесени. Любое протекание под раковиной, унитазом, вокруг душа или ванной создает комфортные условия для прорастания микроорганизмов.

Плохая герметизация окон

Если окна ванной комнаты имеют плохую герметизацию, то капли дождя или снег могут попадать внутрь. Опять же, это создает условия для роста плесени.

К слову, ранее 24 Канал рассказывал, как народными средствами избавиться от плесени в квартире. Кроме того, некоторые из средств защищают от появления новой плесени.