Почему ванная комната больше всего страдает от плесени и почему она так быстро появляется – объясняет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
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Почему появляется плесень
Плесень не только портит эстетический вид в ванной комнате, но и может существенно повлиять на здоровье. Так, специалисты отмечают, что плесень может провоцировать:
- насморк, кашель или странные хрипы,
- симптомы астмы,
- различные респираторные инфекции,
- головные боли,
- раздражение глаз или кожи,
- аллергические реакции.
Кроме того, плесень также может уничтожать различные материалы. К примеру, плесень может полностью уничтожить древесину или испортить гипсокартон.
С плесенью в ванной комнате нужно бороться / Фото Freepik
В общем, специалисты выделяют несколько причин появления плесени в ванной комнате:
- Плохая вентиляция или ее отсутствие
Не стоит даже и говорить, что в ванной комнате очень высокий уровень сырости. Если вентиляция будет плохой или вовсе отсутствует, то это идеальные условия для роста плесени на плитке или гипсокартоне. Горячая вода увеличивает влажность комнаты, и если ванную комнату не проветривать, то конденсат будет способствовать появлению плесени. Поэтому, вентиляция или регулярное проветривание смогут снизить риск появления плесени.
- Трещины
Трещины в шпаклевке или в затирке между плиткой также могут способствовать появлению плесени. Дело в том, что через трещины в материалах влага может задерживаться на долгое время, а это – идеальные условия для появления плесени.
- Мокрые вещи
Если в ванной комнате постоянно хранить мокрые вещи, то появление плесени – лишь вопрос времени. Мокрые полотенца или коврик является комфортной средой для прорастания спор плесени.
- Отсутствие уборки
Регулярная уборка позволяет минимизировать появление плесени. Если же в ванной комнате редко убирать, не чистить душевую лейку или смеситель раковины, то это может быть еще одной причиной появления плесени.
Почему появляется плесень / Фото Freepik
- Затопление
Если вас затопили соседи, то плесень может появиться именно из-за этого. Высокий уровень влаги способствует росту спор, поэтому после затопления следует тщательно просушить все комнаты, особенно – ванную.
- Неправильно уложенная плитка
Как ни странно, но если плитку положить неправильно, то это также может быть причиной появления плесени. Под плиткой может задерживаться влага, а потому плесень будет появляться очень быстро.
- Протекание
Протечки в ванной комнате также может быть причиной появления плесени. Любое протекание под раковиной, унитазом, вокруг душа или ванной создает комфортные условия для прорастания микроорганизмов.
- Плохая герметизация окон
Если окна ванной комнаты имеют плохую герметизацию, то капли дождя или снег могут попадать внутрь. Опять же, это создает условия для роста плесени.
К слову, ранее 24 Канал рассказывал, как народными средствами избавиться от плесени в квартире. Кроме того, некоторые из средств защищают от появления новой плесени.