Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, владелица викторианского дома 1858 года Мишель Мейберри поделилась роликом, в котором показала процесс реконструкции и потрясающие открытия внутри своего нового дома. Что нашла женщина, рассказываем далее.

Какие открытия скрывает викторианский дом?

С момента публикации видео Мишель просмотрели более 636 000 раз. В нем она рассказывает о вещах, которые обнаружили во время реставрации исторического дома.

Среди самых интересных находок – вывеска с надписью "Blood Mobile", что является наследием времени, когда дом использовался Американским Красным Крестом в середине XX века.

В разные периоды это здание также служило школой и лицеем, что объясняет появление некоторых старинных мебели, например, деревянного стула или зеркала с начала 1900-х годов.

Однако наибольшее удивление вызвали замурованные окна, которые дают представление о том, как структура дома менялась на протяжении десятилетий. Одно из таких окон было найдено в стене подвала – раньше оно выходило наружу, когда это еще был гараж.

Находки викторианского дома: смотрите видео

Также удалось отыскать витражное окно и двери, которые впоследствии стали частью внутреннего пространства после пристройки 1880-х годов.

Отдельная загадка – окно в узком шкафу, которое, по словам Мишель расположено посреди дома, поэтому трудно сказать, почему там вообще было внешнее окно.

Пользователи тикток, которые просмотрели все эти находки, активно реагируют на видео, оставляя сотни комментариев. Некоторые просто восхищаются атмосферой и историей, а другие пытаются разгадать тайны планирования. "Это так круто", "Дом с историей... с душой", "Возможно, это окно было для вентиляции лестницы", "До электричества нужно было естественное освещение лестницы", – писали люди.

