Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, Джейсон Мертаг регулярно публикует юмористические видео в соцсетях, но недавно поделился там еще и историей своей находки. Как он открыл тайную комнату дома, рассказываем дальше.

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Как мужчина обнаружил скрытую комнату?

В серии видео, опубликованных в тикток, Джейсон утверждает, что заметил снаружи своего дома окно в комнату, которую он не может найти.

Мы живем в этом доме около года. Мы заметили окно снаружи, но никогда не видели ничего подобного изнутри. В течение последних шести месяцев я исследовал различные закоулки и щели в доме, и именно тогда я начал разгадывать тайну,

– поделился мужчина.

Согласно видео, скрытый вход в комнату теперь был обнаружен за бюро, прибитым к части стены. Джейсон показал в ролике, как ищет путь через бюро в пространство позади.

Как мужчина нашел тайную комнату: смотрите видео

Я думаю, каждый представляет себе такие моменты из фильмов или шоу – открытие скрытого места в собственном доме. Это захватывающе. Самое интересное – дать волю своему воображению и попробовать угадать, что это может быть. Это не было страшно. Просто сюрреалистично в лучшем смысле,

– говорит американец.

Относительно того, почему якобы скрытое пространство так долго было спрятано или что он намерен с ним делать, Джейсон сказал, что пока разрабатывает несколько идей.

Он до сих пор не нашел окна изнутри, поэтому поиски еще не закончил. По его словам, это достаточно большое пространство, поэтому, возможно, он станет небольшой мужской территорией.

К слову, подобные находки не являются уникальными. Другая супруги нашли на своем участке загадочный грузовой контейнер.