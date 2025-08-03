Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Где в доме спрятали лестницу?

Женщина в сети рассказала, что в 2024 году приобрела дом, который был возведен в 1915 году. Она добавила, что совсем ничего не знала о старом доме в Вашингтоне, пока не начала делать ремонт.

По словам новой владелицы, большая реконструкция была около в 1950-х годах, а потом ремонт делали в конце 80-х или в начале 90-х годов. Когда же женщина начала делать новый ремонт, то обнаружила необычную особенность. Так, в коридоре стоял старый шкаф для белья. Когда его начали разбирать, то там обнаружили скрытую лестницу.

Поднявшись по этой лестнице и заглянув во второе чердачное пространство, мы увидели, где были пониженные потолки, светильники в старых помещениях и даже обои из старой комнаты. Мы думали о том, чтобы продолжить строительство лестницы и завершить второе чердачное помещение над ними. Поэтому чем это станет, пока неизвестно,

– рассказала женщина.

В комнате, в которую вела лестница, женщина не обнаружила ничего особенного, кроме старой газеты, датированной 1950 годом.

Скрытые лестницы за шкафом – больше в галерее

К слову, пользователи сети отреагировали на находку с восторгом. Кто-то советовал оставить комнату скрытой, чтобы хранить там ценные вещи, а другие предлагали сделать там "секретную" библиотеку.

Ранее подруги арендовали частный дом и обнаружили в нем тайную комнату. Она была скрыта за мебелью на кухне.