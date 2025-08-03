Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

Цікаво Подружжя знайшло на своїй ділянці загадковий вантажний контейнер: всередині було неочікуване

Де у домі заховали сходи?

Жінка у мережі розповіла, що у 2024 році придбала будинок, який був зведений у 1915 році. Вона додала, що зовсім нічого не знала про старий дім у Вашингтоні, аже поки не почала робити ремонт.

За словами нової власниці, велика реконструкція була близько в 1950-х роках, а потім ремонт робили наприкінці 80-х чи на початку 90-х років. Коли ж жінка почала робити новий ремонт, то виявила незвичайну особливість. Так, у коридорі стояла стара шафа для білизни. Коли її почали розбирати, то там виявили приховані сходи.

Піднявшись цими сходами та заглянувши у другий горищний простір, ми побачили, де були знижені стелі, світильники у старих приміщеннях і навіть шпалери зі старої кімнати. Ми думали про те, щоб продовжити будівництво сходів і завершити друге горищне приміщення над ними. Тож чим це стане, поки що невідомо,

– розповіла жінка.

У кімнаті, в яку вели сходи, жінка не виявила нічого особливого, окрім старої газети, датованої 1950 роком.

Приховані сходи за шафою – більше у галереї

До слова, користувачі мережі відреагували на знахідку із захопленням. Хтось радив залишити кімнату прихованою, щоб зберігати там цінні речі, а інші пропонували зробити там "секретну" бібліотеку.

Раніше подруги орендували приватний будинок і виявили у ньому таємну кімнату. Вона була прихована за меблями на кухні.