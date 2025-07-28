Попри страх, користувачка мережі таки показала, що приховували старі двері. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @rachelparkinson5.

Цікаво Подружжя знайшло на своїй ділянці загадковий вантажний контейнер: всередині було неочікуване

Що приховували таємні двері на кухні?

Дівчина разом з подругами на популярному сервісі для бронювання житла орендувала приватний будинок. У мережі вона зауважила, що власники не залишили ключів, тому жодні двері неможливо було замкнути.

Коли подруги сиділи на кухні, то помітили дещо дивне – за кухонними шафами були ніби приховані двері. Ба більше, на кухні був спеціальний механізм, який дозволяв легко відсунути шафу, щоб потрапити в таємну кімнату.

Подруги виявили таємну кімнату: дивіться відео

Як виявилося, за прихованими дверима були сходи вниз. Коли подруги спустилися ними, то виявили таємну кімнату. На стінах були дивні малюнки, а на підлозі – лежала ковдра.

Що приховували старі двері: дивіться відео

Згодом подруги таки перебороли свій страх та спустилися у кімнату. Вона була майже порожньою, за виключенням старих полиць, контейнерів та іншого непотребу.

Що знайшли у прихованій кімнаті: дивіться відео

До слова, нещодавно під час ремонту подружжя виявило, що стіни їхнього будинку зведені з незвичайних матеріалів. Дім буквально стояв на боєприпасах часів Другої світової війни.