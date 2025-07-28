Несмотря на страх, пользовательница сети таки показала, что скрывали старые двери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @rachelparkinson5.

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Что скрывали тайные двери на кухне?

Девушка вместе с подругами на популярном сервисе для бронирования жилья арендовала частный дом. В сети она заметила, что владельцы не оставили ключей, поэтому ни одну дверь невозможно было запереть.

Когда подруги сидели на кухне, то заметили кое-что странное – за кухонными шкафами были будто скрытые двери. Более того, на кухне был специальный механизм, который позволял легко отодвинуть шкаф, чтобы попасть в тайную комнату.

Подруги обнаружили тайную комнату: смотрите видео

Как оказалось, за скрытой дверью была лестница вниз. Когда подруги спустились по ней, то обнаружили тайную комнату. На стенах были странные рисунки, а на полу – лежало одеяло.

Что скрывали старые двери: смотрите видео

Впоследствии подруги таки перебороли свой страх и спустились в комнату. Она была почти пустой, за исключением старых полок, контейнеров и другого хлама.

Что нашли в скрытой комнате: смотрите видео

К слову, недавно во время ремонта супруги обнаружили, что стены их дома возведены из необычных материалов. Дом буквально стоял на боеприпасах времен Второй мировой войны.