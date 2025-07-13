Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, здание, которое пара с любовью назвала старенькой, быстро оказалась настоящим вызовом и принесла с собой историческую неожиданность. Что обнаружила пара, рассказываем далее.

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Неожиданный материал для стен, что удивил пару

Во время работ по снятию деревянных панелей в стенах пара наткнулась на десятки ящиков из-под боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были использованы как каркасный материал.

В своем ролике в инстаграм они опубликовали видео неожиданной находки, которое быстро собрало более 15 тысяч лайков.

По словам Кортни, дом был построен ориентировочно в 1940 – 1950-х годах, а в 1970-х бывший владелец осуществил достройку, использовав остатки военных материалов из местного склада излишков.

В те времена, как выяснила пара, подобные ящики можно было приобрести за копейки, и их активно применяли в сельских хозяйствах для возведения сараев, пристроек и даже жилых зданий.

Как выглядят исторические стены: смотрите видео

Пользователи соцсетей восторженно комментировали находку, предлагая оставить ящики в интерьере как часть декора или покрыть их прозрачным лаком для создания акцентной стены.

Хотя пара решила не оставлять коробки в стенах из-за износа и повреждения, они сохранили часть материалов и планируют использовать их в комнатах детей – как полки или элементы пола.

В то же время интересные находки на этом не закончились. Во время ремонта они также обнаружили металлические газетные отпечатки 1970-х годов, которыми было покрыто покрытие крыши. Эти фрагменты печатной истории стали для пары настоящей капсулой времени: старые заголовки, цены, советы – все это оживило атмосферу прошлого.

Кстати, во время ремонтов часто обнаруживают неожиданные находки. Так, владелец дома сорвал старый пол и нашел артефакты 1950-х годов.