Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, ее видео набрало более 3 миллионов просмотров за несколько дней. Что же такого нашла женщина, рассказываем далее.

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Как женщина открыла функционал своей кухни спустя годы

Как рассказала сама Брит, об этой особенности никто из семьи даже не догадывался до того момента, пока ее партнер не заметил, что боковые стойки духовки шевелятся во время уборки.

Сначала он решил, что духовка сломалась, но вместо этого нашел две полноценные, незаметные, на первый взгляд, выдвижные полки, встроенные в кухонную мебель.

Мы живем здесь годами и только открыли для себя это,

– подписала женщина свое видео.

Как выглядит кухонное открытие: смотрите видео

В комментарии она объяснила, что ее дети были совсем маленькими, когда они переехали, поэтому внимание семьи было сосредоточено на другом. Полки оставались нетронутыми.

Зрители увлеклись открытием, хотя некоторые сразу обратили внимание на потенциальные проблемы. Один из пользователей заметил, что специи, расположены так близко к плите, могут нагреваться, что плохо для их хранения. Брит ответила, что проверила это и тепло не влияет на содержимое полок – духовка даже не используется.

Также в комментариях появилось много практических идей: некоторые советуют хранить там масла, уксус, или другие вещи, которые не боятся тепла. Другие просто искренне завидуют такому удобному решению, называя это мечтой.

Кстати, чтобы таких ситуаций не случалось, важно расставить мебель и технику на кухне так, чтобы получилась идеальная рабочая зона.