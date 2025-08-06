Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, после того, как подвальный потолок был поврежден наводнением, женщина решила снять панели. Но вместе с ними на пол упали старые пожелтевшие листы, которые были спрятаны на обратной стороне конструкции. Что они скрывали, рассказываем далее.

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Что женщина нашла в подвале?

Письма, которые женщина обнаружила в своем подвале, были адресованы нескольким людям и имели тревожный смысл.

Дорогая Мэри Галлахер, не выходите слишком поздно днем или после наступления темноты, иначе вы все равно можете попасть в серьезную аварию. Тень Икс,

– предупреждал один из них.

Другое послание звучало еще зловеще: "Лучше остерегайся, ибо иначе окажешься в одной из многих канавок. И это не будет моей виной (понятно?)".

Как выглядят жуткие письма: смотрите видео

Удивленная и немного напуганная Алайна начала исследовать имена, указанные в письмах. По ее словам, большинство из этих людей, вероятно, умерли естественной смертью. Это несколько ее успокоило, хотя вопрос о происхождении писем остался открытым.

В результате женщина поделилась своей находкой в тикток, где видео быстро набрало более 350 000 просмотров. Комментаторы проявили живой интерес к ситуации, призывая женщину обратиться в полицию. "Пожалуйста, отнесите это в полицию. Это слишком жутко", "Посылаю положительные эмоции! Меня это тоже напугало бы", – писали люди.

Сама Алайна признается, что изначально не планировала обращаться к правоохранителям, но поговорила с агентом по недвижимости, который, как оказалось, также является полицейским. Он предположил, что эти письма – дело рук эмоционально нестабильной личности из прошлого.

Теперь владелица квартиры планирует не избавляться от этих писем, а наоборот – оформить их в рамки и повесить в подвале как своеобразные реликвии прошлого.

К слову, жуткие находки во время реновации жилья не является редкостью. Так, другая женщина во время ремонта нашла тайную лестницу.