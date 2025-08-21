Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, роликом про різноманітні відкриття поділився власник житла Нікк Алькарас. Що ж він разом зі своєю дружиною знайшов під час ремонту, розповідаємо далі.

До теми Сім'я під час ремонту свого нового будинку в Італії виявила приховані двері та таємницю за ними

Які відкриття приховував старовинний будинок?

У відео, яким поділився чоловік, можна побачити старі фотографії, ключі, столове приладдя та навіть оригінальний дерев'яний ґанок, що був схований за шарами сайдингу.

Цей дім давно був порожній, і власники прагнули його продати. А я завжди мріяв мати старий вікторіанський будинок. Це було майже як гравітаційне тяжіння,

– розповідає Нікк, додаючи, що збудований у 1900 році, будинок приховує чимало цікавих відкриттів.

За його словами, одним з найбільших сюрпризів стала капсула часу, захована всередині стовпа біля сходів.

Коли ми демонтували підвісну стелю в коридорі на першому поверсі, ми виявили маленький шматочок паперу, що стирчав з-під стовпа деревини нагорі. На наш подив, це була стара обгортка від мила кольору слонової кістки. Ми продовжили дивитися крізь стовп знизу і виявили, що він був наповнений різними речами,

– каже Нікк.

Усередині пара знайшла папір, обгортки від цукерок, дитячі малюнки, браслет дружби та розірвану сторінку з книжки з казками.

Які знахідки пара зробила у будинку: дивіться відео

Це була буквально капсула часу. Один з паперів був датований 1925 роком, тому ми знали, що його туди поклали троє дітей, які колись тут жили. Завдяки пошукам ми дізналися, що їх звали Люсі, Меггі та Елеонор,

– пояснює пара.

Окрім капсули, вони також виявили весільні фотографії, листівку до Дня святого Валентина 1950-х років, газети 1940-х та 50-х років, фотографію Меггі, заховану за каміном, антикварні садові інструменти та сім видів шпалер різних десятиліть.

Ми плануємо включити всі знахідки в декор будинку, щоб вшанувати всі родини, які колись тут проживали,

– запевняє подружжя.

Водночас пара визнає, що ремонт вимагає багато зусиль та вкладень. Хоча деякі кімнати потребують лише оновлення шпалер та тинькування, у будинку все ще є старі комунікації, які потрібно змінити відповідно до сучасних норм. Найбільша проблема зараз – приміщення з великою кількістю сантехніки, такі як кухня та ванна кімната.

До всього подружжя виконує багато робіт самостійно, навчаючись за допомогою відео на YouTube, книг та порад фахівців. Однак попри складність вони залишаються задоволеними та кажуть, що щодня відкривають для себе первісну красу будинку.

До слова, інший чоловік, який ремонтує 100-річний будинок, був приголомшений тим, що знайшов за стінами.