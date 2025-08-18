Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, власниця житла Маріанна Пфеффер Єнгедал опублікувала відео у тікток, де розповіла про відкриття таємниці під час ремонту їхнього італійського будинку, що датується 1850 роком. Що знайшла родина, розповідаємо далі.

Яке відкриття зробила родина під час ремонту?

Під новим будинком родини знаходиться приміщення, яке колись слугувало стайнею. У задній частині цього простору власники й знайшли заблоковані двері.

Коли ми купили дім та отримали ключі у грудні 2022 року, ми обійшли його і запитали попереднього власника, що було за заблокованими дверима. Він нічого про це не знав,

– каже Маріанна.

Тож, коли розпочався ремонт, вона з чоловіком прагнула дізнатися, що там знаходиться. Розбивши невеликий отвір у стіні, сім'я змогла вставити всередину камеру, щоб роздивитися все ближче.

Те, що вони побачили, було штучно створеною печерою, повною каміння. Подружжя запросило архітектора, який добре знає місто, щоб проконсультуватися щодо вмісту.

У нього є кілька теорій. Одна з них полягає в тому, що наш будинок був збудований на вершині старої рукотворної печери, і під час ремонту чи будівництва її, можливо, заповнили відходами. Інша ідея полягає в тому, що вона підключена до каналізаційної системи. Існує навіть ймовірність, що печера пов’язана з системою тунелів,

– пояснює жінка.

Її інтерес до приміщення підсилився ще й після того, коли на відео з печери вона помітила пару очей, що спостерігала за нею з темряви. Хто саме це був, незрозуміло. Родина припускає, що, ймовірно, це кіт чи щур.

Щоб довідатися більше, вони планують відкрити цей простір та розібрати каміння у печері, аби остаточно побачити, що там ховається.

До слова, старі будинки часто приховують таємниці.