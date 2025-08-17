Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, Рой, який спеціалізується на ремонті будинків, розповів про своє відкриття у тікток. Як виглядає кімната, розповідаємо далі.

До теми Чоловік знайшов таємну кімнату у себе вдома: приховане приміщення видало вікно

Як чоловік знайшов таємну кімнату?

За словами чоловіка, несподівана знахідка сталася під час відновлення будинку після ураганів, коли його команда демонтувала одну зі стін. За нею виявився вхід у невелику кімнату з арковим проходом.

Насправді це був колишній вхід до будинку, ще до того, як його підняли на палі,

– пояснив Рой.

Як виглядає таємна кімната: дивіться відео

Остання реконструкція цієї оселі проводилася ще у 1999 році й з того часу ніхто не здогадувався про існування додаткового простору. Навіть власниця була шокована відкриттям, адже прожила там понад 20 років, не підозрюючи, що за стіною є ще одна кімната.

За словами Роя, така знахідка – справжня удача. Окрім елементу несподіванки, вона має й практичну цінність: додаткові квадратні метри можуть збільшити ринкову вартість нерухомості.

Клієнтка вже планує, що зробить із новим приміщенням, і розглядає варіант облаштувати там винний льох.

До слова, така знахідка – не поодинокий випадок. Інша жінка під час ремонту знайшла таємні сходи.