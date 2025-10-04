В последнее время один из самых больших трендов в сфере уборки связан не с новыми средствами, а со старым проверенным методом – горячей водой и паром.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, паровая чистка стремительно набирает популярность, но это неудивительно, ведь она эффективно поднимает грязь, удаляет жир, дезинфицирует поверхности и не требует никаких агрессивных химикатов. Для каких поверхностей оно работает лучше, рассказываем далее.

Как работает паровая очистка?

Паровая очистка работает благодаря горячему пару под давлением, который расщепляет грязь и жир, делая их легче для удаления.

Кроме того, сегодня для этого не обязательно придумывать подручные средства для уборки таким образом, ведь на рынке доступны различные виды пароочистителей – от ручных устройств до паровых швабр, которые подходят как для твердых, так и для мягких поверхностей.

Где именно паровая чистка дает наилучший результат?

Ковры. Пар помогает избавиться от пылевых клещей, аллергенов и неприятных запахов. Рекомендуется чистить текстиль таким образом каждые 3 – 6 месяцев.

Матрасы. Пар уничтожает бактерии и уменьшает количество аллергенов. Оптимально проводить такую очистку раз в полгода, а если спите с домашними животными – чаще.

Кровати для животных. Пар – это естественная дезинфекция и устранение запахов без лишних химикатов. Лучше всего использовать ее ежемесячно.

Кухонные фартуки. Пар проникает в затирку, расщепляет жир и предотвращает появление плесени. Для активных кулинаров такая очистка может понадобиться даже раз в неделю.

Раковины и краны. Эффективная дезинфекция и удаление налета. Рекомендуется обрабатывать сантехнику каждую неделю.

Душевые кабины и ванны. Регулярная обработка раз в неделю или раз в две недели помогает бороться с мыльным налетом.

Поверхности, к которым часто прикасаются. Дверные ручки, выключатели или детские игрушки лучше обрабатывать паром еженедельно – это безопаснее химических средств.

Как правильно пользоваться пароочистителем?

Чтобы никакие поверхности не пострадали, важно правильно использовать пароочиститель. Как пишет The Spruce, для этого:

Подготовьте поверхность. Уберите лишние предметы, протрите пыль, подметите или пропылесосьте, чтобы удалить твердую грязь.

Заправьте прибор. Налейте воду в контейнер, установите нужную насадку и дайте воде нагреться.

Проверьте на незаметном участке. Это поможет избежать повреждений пола или мебели.

Чистите постепенно. Обрабатывайте небольшие участки, двигайтесь медленно и равномерно. Держите рядом полотенце из микрофибры, чтобы вытирать влагу.

Дайте высохнуть. Перед использованием подождите, пока поверхность высохнет. Для более быстрого результата откройте окна или включите вентилятор.

Очистите и уберите прибор. Выключите, охладите, опорожните контейнер для воды и уберите пароочиститель на хранение.

Что нельзя обрабатывать пароочистителем?

Пароочистители подходят для использования не на всех поверхностях. Иногда лучше отдавать предпочтение использованию специальных чистящих средств вместо этого.

К примеру, пар может повредить деревянные и ламинированные полы, натуральный камень, виниловые полы, кожаную мебель, шелковые ткани, окрашенные поверхности, обои и некоторые ковры.