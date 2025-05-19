Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, пар может повредить структуру, изменить цвет или привести к деформации некоторых поверхностей. О вещах, которых следует избегать во время паровой уборки, а также безопасные альтернативы для ухода за ними, рассказываем далее.

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Деревянные и ламинированные полы

Пар и влага могут привести к набуханию древесины. Даже хорошо обработанные покрытия со временем теряют защитный слой. Особенно это касается вощеных или старых досок.

Ламинат, изготовлен из древесного волокна, еще чувствительнее – при контакте с влагой он легко деформируется. Поэтому лучше слегка увлажнить эту поверхность моющим средством и вытереть сухой шваброй.

Натуральный камень (мрамор, гранит)

Пар может повредить герметик, который защищает пористую поверхность камня, а также вызвать растрескивание или изменение цвета.

Для ухода за ним желательно использовать специальные средства для натурального камня и сухую швабру.

Виниловые полы

В отличие от линолеума, винил плохо переносит паровую чистку. Под воздействием высокой температуры и влаги он может отслаиваться и деформироваться. Осторожная влажная уборка с минимальным количеством воды – это то, что надо для этого материала.

Кожаная мебель

Вода может оставлять пятна, а пар – высушивать и деформировать кожу. Это грозит трещинами, потерей цвета и усадкой. Достаточно будет использовать специальные средства для чистки кожи и мягкую салфетку.

Пароочистители подходят не для всех поверхностей / Фото Freepik

Шелковые ткани

Шелк впитывает воду, что может привести к пятнам и потере цвета. Даже легкий контакт с паром может оставить необратимый след. Для этого материала рекомендована осторожная ручная чистка или профессиональная химчистка.

Окрашенные поверхности

Пар хорошо снимает жир, но вместе с ним может снять и краску. Особенно уязвимы стены, окрашенные водоэмульсионной краской, и мебель с ручной росписью. Лучше для этих поверхностей подходит мягкая губка с мыльным раствором и осторожное протирание.

Обои

Использование пара на обоях может размягчить клей и привести к отслоению. Пятна при этом не исчезнут, а ослабление покрытия – вероятно. Все, что можно делать в этом случае, – это мягкая слегка влажная губка и сухое вытирание.

Ковры

Не все ковры выдерживают пар. Даже ковры из одинаковых материалов могут реагировать по-разному – некоторые потеряют цвет, другие могут начать плесневеть. Лучше подходит для них сухая или профессиональная химчистка, особенно если ковер антикварный.

К слову, другое популярное устройство для дома – робот-мойщик для окон также имеет свои плюсы и минусы.