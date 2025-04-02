Ответ на этот вопрос дает 24 Канал со ссылкой на @zelinskaya.i.

Смотрите также Аэрогриль, мультипечь или гриль: какую технику лучше купить для приготовления пищи

Плюсы и минусы робота-мойщика для окон

Настоящим хитом последних месяцев среди домашних гаджетов стали роботы-мойщики. В сети часто можно увидеть видео, на которых демонстрируют его эффективную работу и невероятно чистые окна.

Так, женщина решила проверить, действительно ли робот-мойщик для окон настолько эффективен, как о нем говорят. Она взяла гаджет у своей мамы и решила его использовать для мытья собственных окон, которые уже очень загрязнились.

Пользовательница рассказала, что гаджет в использовании очень прост: на него достаточно натянуть микрофибровые тряпки, шнур прочно прикручен, а также есть страховочный трос. Перед тем, как мыть окна, пользователи советуют сначала сухой тряпкой протереть пыль, а уже после нанести средство для мытья окон и прикрепить робота.

Что касается плюсов робота-мойщика, то он идеально моет окна – результат непревзойденный. Относительно минусов, то пользовательница назвала следующие:

круглая модель не домывает углы; квадратные роботы с этой задачей справятся лучше,

робот-мойщик очень шумный;

гаджет медленно моет окна;

робот застревает в маленьких окнах.

Как работает робот-мойщик для окон: смотрите видео

Ранее специалисты назвали самые распространенные проблемы, которые возникают с полотенцесушителями. Как оказалось, сушилки для полотенец имеют немало проблем, а потому – не стоит спешить и обязательно устанавливать их в своей ванной комнате.